Lacalle Pou insiste en que Venezuela es una dictadura sin elecciones libres

El presidente uruguayo criticó a quienes no están dispuestos a admitir lo que ocurre en Venezuela y sostuvo que debe ser “por algo”

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, afirmó este domingo desde Melo, capital del departamento (provincia) de Cerro Largo, que el actual gobierno de Venezuela es “una dictadura”.

“El que no lo quiera decir, por algo será”, prosiguió el líder del Partido Nacional desde el escenario que eligió para participar en los festejos del carnaval local.

“Es evidente. Rompe los ojos que es una dictadura, que [en Venezuela] no hay elecciones libres. Hoy se enteraron de otra persona detenida injustamente. Quien no lo quiera decir tiene una razón. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, insistió Lacalle, probablemente pensando en el izquierdista Frente Amplio (FA), aunque sin mencionarlo expresamente.

La cancillería uruguaya llamó a consultas al embajador de Montevideo en Caracas, Eber Da Rosa. “Lo llamamos para contarle lo que está pasando en Venezuela. Él es los ojos del gobierno allí. Es bueno tenerlo como primera fuente. Cuando pasa algo en un país, me informo y leo, pero sobre todo llamo al representante uruguayo para que nos cuente cómo se vive allí, qué está pasando y nos cuente la realidad cotidiana, que en este caso no es muy difícil de imaginar”, explicó Lacalle.

En cuanto a su inminente remodelación de gabinete, Lacalle anunció que la mayoría de los anuncios se harán entre el 2 y el 4 de marzo.

