Milei destituye a funcionarios que responden a gobernadores “desleales”

Con la salida de Giordano y Royon, son once los funcionarios que han dimitido o han sido destituidos desde que Milei asumió el 10 de diciembre

El presidente argentino, Javier Milei, pidió este viernes la renuncia de dos altos funcionarios a los que vinculó con el fracaso de La Libertad Avanza, el partido del mandatario, para lograr la aprobación del proyecto de la llamada Ley Ómnibus en la Cámara Baja.

“Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos”, dijo la Oficina de la Presidencia (OPRA) en un comunicado tras la medida que involucra al titular de la ANSES (Oficina de Pensiones), Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royón.

La OPRA también subrayó que la “crisis económica heredada y el momento histórico actual” requieren de “funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado.” El comunicado también menciona que los sucesores de Giordano y Royón serían anunciados en los “próximos días.”

El documento también señala que “quienes asuman la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos” y “defenderlos del ataque constante de quienes buscan sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo.”

Giordano publicó en las redes sociales que no compartía las razones de Milei y lamentó “no haber tenido tiempo para llevar adelante las transformaciones que había planificado”.

“Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza depositada en mí para el cargo, especialmente por la ministra Sandra Pettovello. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que había planificado en ANSES. Deseo una gran gestión al Presidente Javier Milei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que a la Argentina le vaya bien”, escribió Giordano en X.

Según fuentes cercanas a Milei citadas por medios locales, otros funcionarios que responden a los gobernadores Martín Laryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta) serían despedidos en breve.

Con la salida de Giordano y Royón, son once los funcionarios que renunciaron o fueron destituidos desde que Milei asumió hace dos meses, el 10 de diciembre, entre ellos el subsecretario de Medios, Eduardo Roust (antes de jurar), y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

La esposa de Giordano, la diputada Alejandra Torres, votó en contra del proyecto oficialista, lo que habría desatado el enojo de Milei. “No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer”, dijo Milei desde Roma. “No hemos venido a seguir con la rueda del juego de la política de siempre”, publicó en las redes sociales.

El mandatario también habló de un cambio de reglas para arreglar “tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos.”