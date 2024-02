Milei concluye gira de tres días por Israel

“El nazismo hizo lo que hizo porque el mundo libre permaneció indiferente”, argumentó Milei

El presidente argentino, Javier Milei, completó este jueves su gira por Israel con una visita a la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde se detuvo en la Iglesia del Santo Sepulcro y se reunió con familiares de las personas secuestradas durante las incursiones de Hamás en octubre, antes de dirigirse a Roma para reunirse con el Papa Francisco.

Milei, que estuvo acompañado por su colega israelí Isaac Herzog, insistió en que el mundo no puede permitirse “repetir el mismo error” de dejar que una organización terrorista lleve a cabo un atentado tan atroz. El líder sudamericano se desplazó también al kibutz Nir Oz, a 1,8 kilómetros de Gaza y uno de los más castigados por el movimiento islamista palestino.

“Verdaderamente esto no puede quedar impune. Tenemos que tomarnos muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo. No se puede ser indiferente porque esto es una nueva versión del nazismo y esto no se puede permitir”, dijo Milei a un grupo de supervivientes, muchos de ellos argentino-israelíes. “El nazismo hizo lo que hizo porque el mundo libre permaneció indiferente”, argumentó Milei.

A continuación, visitó con su hermana y secretaria de Presidencia, Karina, la iglesia del Santo Sepulcro, antes de su viaje a Roma para reunirse con el Papa Francisco y la primera ministra italiana, Georgia Meloni.

También el jueves, Milei cantó, bailó y fue llevado en andas frente al Muro de los Lamentos por un grupo de feligreses judíos que cantaban con él. Imágenes de vídeo de estas celebraciones se hicieron virales.

El domingo, Milei asistirá a la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como “Mama Antula”, la primera santa argentina.