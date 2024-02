Intendenta de Montevideo se reúne con la Generala Richardson

Cosse mantuvo con Richardson una reunión de “carácter oficial”

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se reunió este miércoles con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Generala Laura Richardson. Cosse, que se presenta a las primarias del opositor Frente Amplio (FA) para las próximas elecciones presidenciales, dijo que su encuentro con la militar visitante fue “de carácter oficial”.

El principal rival de Cosse y favorito en la contienda del FA, Yamandú Orsi, intendente (gobernador) del departamento (provincia) de Canelones, declinó la invitación a conversar con Richardson diciendo que “no lo considero pertinente”.

El ministro de Defensa, Javier García, criticó a Cosse por reunirse con Richardson tras los dichos de la agrupación sindical Pit-Cnt, vinculada al FA, contra la visita de la generala de cuatro estrellas al país sudamericano. “La Generala Richardson visita nuestro país como embajador de un gobierno que pone al mundo al borde de una guerra nuclear al promover irresponsablemente la guerra Ucrania-Rusia, que bombardea países como Yemen, y Siria, y apoya con armas, municiones y logística el genocidio llevado a cabo por el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino, ”, dijo el sindicato en un comunicado esta semana, al tiempo que subrayó que el verdadero objetivo de Richardson era “el interés por el agua dulce, ya que Uruguay comparte el Acuífero Guaraní, y la posibilidad de crear una base militar en territorio uruguayo”, algo que la militar estadounidense negó el martes tras reunirse con García.

Cosse explicó que su conversación con Richardson se centró en un programa en el que participan el municipio y varias universidades estadounidenses. “Como es costumbre, recibimos a todas las delegaciones representadas, certificadas en Uruguay. Nos pidieron la reunión y se la dimos y estuvimos hablando de un programa en el que Montevideo participa junto con Bloomberg y la Universidad de Harvard y también la Universidad Johns Hopkins”, dijo Cosse.

“Todas las organizaciones sociales, el Pit-Cnt incluido, tienen todo el derecho a expresar su opinión y la polémica me parece saludable para Uruguay en la medida en que se profundicen temas que tienen que ver con la soberanía. El Pit-Cnt es el Pit-Cnt, hoy cumplí una misión oficial de la que no me apartaré”, agregó.