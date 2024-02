Argentina: los libertarios no insistirán en la llamada Ley Ómnibus

El proyecto de ley cumplió su propósito de desenmascarar “a la casta”, argumentó Milei desde Israel

Tras el fracaso del martes en la Cámara Baja para avanzar con el proyecto de la llamada Ley Ómnibus que apunta al gasto público, el presidente argentino, Javier Milei, dijo este miércoles desde Israel que La Libertad Avanza (LLA) no insistirá en esa iniciativa que ha logrado su objetivo de desenmascarar a “la casta”.

El jefe de bloque de LLA, Oscar Zago, confirmó que, por instrucciones de Milei, el proyecto no volverá a las distintas comisiones de la Cámara y que no se ingresarán más proyectos este año, aunque sí se introdujo una iniciativa para derogar la Ley de ”Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)“ por parte de LLA, siendo Zago uno de sus firmantes.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem se reunieron en la Casa Rosada para repasar la sesión del martes, que dio como resultado que el proyecto de ley de ”Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos“ vuelva a foja cero.

”No me interesa que se siga tratando, la casta quedó expuesta“, argumentó Milei desde Israel. ”Se les cayó la careta“, agregó luego de que varios gobernadores se habrían puesto de acuerdo con Francos y Menem para avalar la iniciativa del gobierno federal en el Congreso. Milei también tildó de ”delincuentes“ y ”saboteadores“ a los legisladores que votaron en contra de su proyecto de más de 600 disposiciones.

”La razón por la que ayer se saboteó el proyecto es que las asignaciones discrecionales a las provincias cayeron un 98%, lo que explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren cambios con tal de que no se toque lo suyo“, explicó Milei. ”Los que votan en contra de estas reformas se llenan la boca hablando de los pobres y de ayudar a los pobres, por eso digo que los progresistas de izquierda hablan tanto de los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos, es como el rey Midas, pero al revés, el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, todo lo que toca un izquierdista lo convierte en pobreza“, continuó el mandatario.

A pesar de este revés parlamentario, ”el programa económico no está en riesgo“, insistió Milei. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, coincidió: ”La votación (...) no va a cambiar el rumbo económico“ porque el Gobierno argentino ”no va a gastar más de lo que se recauda y el Banco Central no va a financiar al fisco. Esto es lo que va a garantizar que los problemas de los últimos 20 años no se vuelvan a repetir“.

”Pasen y vean a los enemigos de una Argentina mejor“, escribió Milei en las redes sociales mientras enumeraba a los legisladores que votaron en contra y hacía una clara distinción entre ”leales“ y ”traidores“.

”Acá está la lista de los leales y traidores que usaron el discurso del cambio para robarse una banca.... Pasen y vean a los enemigos de una Argentina mejor“, escribió. ”El pueblo nunca olvidará los nombres de quienes, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta“, prosiguió.

Por su parte, el diputado de LLA Carlos D'Alessandro admitió en una entrevista radial que los legisladores libertarios aún iban a presentar los proyectos de ley ”que creemos que el país necesita“ durante 2024. Agregó que el diálogo con las demás fuerzas políticas continuará porque ”no podemos tener el Congreso paralizado“.

Según el nuevo proyecto de ley presentado por la diputada Rocío Bonacci y respaldado por Lilia Lemoine, Manuel Quintar, Beltrán Benedit, Maria Fernanda Araujo y el propio Zago, el aborto sería punible incluso en casos de violación, excepto cuando un juez haya dictaminado previamente lo contrario.

Los Libertarios dijeron que consideraban que la ley que prevé el aborto seguro, legal y gratuito era inconstitucional y opuesta al sentir general del pueblo argentino, al tiempo que atentaba contra la dignidad de la persona humana. Sostuvieron que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una ''falsificación al llamar al acto lo que es, lisa y llanamente un aborto, por lo que claramente se pretendió confundir mediante un eufemismo que lo único que persigue es hacer creer el reconocimiento por ley de un derecho al aborto, cuando en realidad es el derecho a terminar con la vida de la persona por nacer”, lo que en definitiva demostraba la crisis moral del país.