Un “loco” como Bolsonaro “nunca debió llegar a la Presidencia”, dice Lula

Las palabras de Lula podrían haber sido provocadas por los comentarios del pasado sábado de Bolsonaro a un canal portugués de YouTube

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes en Río de Janeiro que “un ignorante como” Jair Bolsonaro nunca debería haber llegado al Palacio de Planalto. Durante un discurso pronunciado este martes en Belford Roxo, Lula también llamó tonto y bastardo a su predecesor, entre otros epítetos

”Me parece que el loco que gobernó este país era un aloprado (loco). No entendía nada, excepto decir tonterías, predicar el odio y ofender a los demás. No entendía nada. El tipo dejó morir a 700.000 personas en este país diciendo que la Covid era una gripecita. ¡Ignorante! Un ignorante como él nunca debería haber llegado a Presidente de la República. Debería haberse ido a otra parte y no haberse ido nunca“, dijo Lula.

”Hoy entregué casas a 860 familias. Casas que comenzaron a construirse en 2011 y que estuvieron paralizadas hasta el año pasado, cuando llegué a la Presidencia. Y mucha gente esperando una casa para vivir y estos bastardos no construyeron casas para la gente y siguieron mintiéndoles“, prosiguió en un distrito en el que fue derrotado ostensiblemente por Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial de octubre de 2022.

Lula estuvo en Río de Janeiro para inaugurar una escuela municipal y hacer anuncios sobre un instituto federal de educación y un hospital oncológico en la región. Sus palabras podrían haber sido provocadas por una entrevista el sábado pasado con un canal portugués de YouTube en la que Bolsonaro denunció que ”la justicia brasileña, el Tribunal Supremo (STF), sacó a Lula de la cárcel y luego lo hizo elegible; y después el STF, tres de cuyos magistrados integran el Tribunal Superior Electoral, también trabajó para elegir a Lula a cualquier precio. Las elecciones terminaron y nadie entiende cómo Lula da Silva ganó las elecciones“.

El capitán retirado del Ejército insistió en que la mayoría de los magistrados del Supremo ”dijeron que, con la elección de Lula, evitaron que Brasil se convirtiera en una dictadura con Jair Bolsonaro“. La semana pasada también acusó al juez del Supremo Alexandre De Moraes de ”persecución implacable“ contra la familia Bolsonaro.

En respuesta, Lula subrayó que Bolsonaro ”dijo muchas tonterías, el Gobierno brasileño no dirige la Policía Federal, mucho menos la Justicia. Ahí está el proceso, la investigación, la decisión de un ministro de la Corte Suprema que ordenó un registro e incautación, por sospecha de mala fe de la Abin, cuyo delegado a cargo estaba vinculado a la familia Bolsonaro”.

El 29 de enero, agentes de la Policía Federal llevaron a cabo órdenes de registro emitidas por De Moraes en direcciones vinculadas al concejal Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), debido a sospechas de que el hijo del ex presidente estaba involucrado en el caso de la “Abin paralela”. La policía investiga si la familia Bolsonaro utilizó información de la agencia de inteligencia Abin para beneficiarse.