Revés parlamentario para el proyecto de Ley Ómnibus de Milei

“Los gobernadores no cumplieron con su palabra”, dijo Zago.

La Libertad Avanza (LLA) del presidente argentino Javier Milei sufrió el martes un duro revés en el Congreso al ser devuelto su proyecto de Ley Ómnibus a las distintas comisiones de la Cámara Baja, anulando así aprobación en general del pasado viernes.

Ante la inminente derrota en la votación punto por punto en la Cámara, el líder del bloque del LLA, Oscar Zago, solicitó que todo el proyecto de ley fuera devuelto a las comisiones, lo que, en virtud del artículo 155 del Reglamento de la Cámara, anula las votaciones anteriores.

Está por verse si Zago era consciente del alcance de su iniciativa. El ministro del Interior, Guillermo Francos, encargado de recabar el apoyo de varios gobernadores para que el proyecto pasara por la Cámara Baja, ignoraba notoriamente este hecho cuando insistió durante una entrevista televisiva en que la aprobación en general del pasado viernes se mantenía. Cuando se le leyó el artículo 155, respondió que los legisladores del bloque de la LLA debían ser conscientes de ese hecho cuando presentaron la moción.

Para el oficialismo, este revés parlamentario al proyecto de 646 artículos (de ahí el título no oficial de “Ley Ómnibus”) significó un retraso en las privatizaciones de empresas públicas, y el aumento de las penas por protestas sociales, entre otras cuestiones.

Todo parecía favorable para LLA tras la sesión del viernes e incluso el martes, cuando se acordó una declaración de emergencia económica además de la concesión de poderes extraordinarios al presidente Milei. Pero las cosas se estancaron cuando la mayoría de los artículos relativos a la reforma administrativa del Estado no obtuvieron luz verde gracias a los votos negativos de Unión por la Patria y otros partidos.

“El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo ese mandato, no permitirá que quienes durante años se han beneficiado de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos”, afirmó la Presidencia en un comunicado oficial a través del cual la Casa Rosada reprochó a los gobernadores su pulgar hacia abajo “horas después de haber acordado apoyarlo.”

“Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, agregó el Gobierno.

“No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los niños argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es la gente la que lo necesita, no el Gobierno”, prosiguió el comunicado.

“Vuelve a comisión porque había diputados que se habían comprometido a acompañarnos a través de los gobernadores, y los gobernadores no cumplieron con su palabra”, dijo Zago.