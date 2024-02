Argentina: Parque Nacional Nahuel Huapi se suma a lista de lugares afectados por incendios forestales

Mientras los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia argentina de Chubut, están lejos de ser controlados y la situación en Chile sigue empeorando, se ha registrado un nuevo fuego en el Parque Nacional Nahuel Huapi que cubre de humo a la ciudad de Bariloche.

La administración del Parque Nacional Nahuel Huapi informó este lunes que debido a un incendio forestal que afecta la zona sur de la reserva, se han cerrado como medida preventiva todos los senderos que parten o llegan a Pampa Linda, Bahía López y Cerrito Llao Llao, y también el acceso al Circuito Tronador en los alrededores de Bariloche, provincia de Río Negro.

El fuego se originó en la desembocadura del Arroyo Cretón, en una zona a la que sólo se puede acceder desde el lago, según informó Carlos Madjinca, secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. El fuego debió iniciarse “por un descuido de alguien que no sabía que no podía hacer fuego allí o lo hizo sabiendo que en determinadas zonas no hay posibilidad de hacer fuego”, según sus palabras.

“La gente llega sólo en barca o ha ido andando y durante la noche se ha quedado en un sitio, ha hecho fuego, luego no ha podido controlarlo o no ha sabido controlarlo y eso da lugar al incendio. Por eso la prohibición de no hacer fuego en lugares que no están autorizados, aquí tenemos una consecuencia”, señaló también Madjinca.

En tanto, el viento dificultó la lucha de los bomberos en Los Alerces, mientras las llamas avanzaban hacia la ciudad de Esquel, que ha sido parcialmente evacuada, informó el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Comunicaciones y Emergencias (ICE), Mario Cárdenas. Más de 1.000 hectáreas de especies nativas, en una zona montañosa del Parque Nacional Los Alerces se han quemado, se informó. Se estima que los daños totales en Los Alerces alcanzan unas 3.500 hectáreas.

“Ayer a la tarde el fuego tuvo otra explosión y se fue para el lado de Esquel. No llegó a Esquel, todavía está lejos, pero se quemó en esa dirección, por lo que volvió a avanzar mucho más”, dijo a Télam Mario Cárdenas, jefe del Departamento de Comunicaciones y Emergencias de Incendios (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. “Las condiciones climáticas de ayer nos volvieron a complicar. Y todavía hay viento, por lo que, si bien hoy no hará tanto calor, estamos ante un panorama muy adverso”, agregó.

El fuego comenzó el 25 de enero en el Parque Nacional Los Alerces y luego se propagó dentro de la jurisdicción provincial.