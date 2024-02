Futuro de acuicultura industrial en Falklands, gobierno y privados consideran deponer pleito

Los activistas verdes en las Falklands cuestionan industrias que podrían resultar dañinas para el medio ambiente

El gobierno de las Islas Falkland y la empresa Unity Marine Ltd, discuten la posibilidad de suspender las acciones legales iniciadas por Unity Mrine Ltd contra el gobierno de las Islas. La empresa de acuicultura, aún sin actividades, inició acciones tras una decisión del órgano de decisiones de las Islas, el Consejo Ejecutivo, a partir del 29 de marzo, 2022 de no autorizar la acuicultura a gran escala en las Falklands.

La Oficina de la Procuraduría General del gobierno de Falklands confirmó que sus integrantes han estado en conversaciones con la empresa (United Marine) y sus representantes a propósito de las perspectivas de dejar caer el asunto en base a un acuerdo de partes.

El Procurador General de las Islas Simon Young dijo sobre el particular, “en lo atinente al caso de parte del gobierno, cualquier propuesta precisará la aprobación del Consejo Ejecutivo. Los términos de la propuesta, y lo que pueda fluir de ella, son asuntos que están siendo discutidos. Estoy seguro que, si se alcanza un acuerdo, habrá publicidad al respecto informado por las respectivas partes en el asunto. Si no se alcanza un acuerdo, entonces se espera que el reclamo continúe a proceder en el juicio”

El Director Gerente de Unity Marine James Wallace dijo al respecto, “esperamos una discusión bien informada sobre el asunto”.

United Marine tiene programado la explotación y cría de salmones, actividad que ha sido muy cuestionada por activistas medioambientalistas de las Islas, algunos hasta entre miembros de la Asamblea Legislativa, en base a informaciones sobre algunos excesos y consecuencias de esa industria tanto en Chile como en Argentina.