Prohiben vehículos de carga terrestre en el puente Zárate Brazo Largo

Vialidad Nacional quiere un protocolo de seguridad antes de intentar sacar el barco de donde está encastrado desde el domingo

La autoridad argentina de carreteras (Vialidad Nacional - VN) anunció este martes que el tráfico a través del puente Zárate-Brazo Largo estaría prohibido para vehículos que pesen más de 50.000 kilogramos, como medida de precaución, tras la colisión del pasado domingo entre la estructura y un carguero con bandera liberiana que aún no ha sido retirado de debajo del pilar impactado tras perder el control de su timón.

“El tránsito está restringido para el transporte de carga de más de 50.000 kilos en el puente Zárate-Brazo Largo, debido al choque de un buque granelero contra la estructura”, advirtió la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte. de Cargas - Fadeeac) a sus afiliados.

En un principio la circulación terrestre no se había interrumpido, aunque las velocidades máximas se redujeron a 60 km/h como medida de precaución, mientras que el tráfico fluvial aún no se ha reanudado, ya que VN solicitó un protocolo de seguridad para el retiro de la embarcación. No se tomará ninguna medida hasta que se acuerde un procedimiento.

Mientras tanto, dependiendo de su tamaño, algunas embarcaciones podrán ser desviadas dado que no hay un plazo confirmado para retomar la navegación plena, explicó la Prefectura Naval Argentina (PNA).

“Continúan las inspecciones necesarias para definir la forma en que la embarcación será retirada de manera segura y reubicada en un lugar adecuado para realizar las reparaciones”, dijo a Télam el portavoz de la PNA, Daniel Sittner, quien también confirmó que había varias barcazas a la espera de que se solucione esta situación.

El domingo, el barco En May, de bandera liberiana, chocó contra un pilar del puente Zárate Brazo Largo en su ruta hacia el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. No se reportaron víctimas. El barco sufrió algunos daños en el costado de estribor. “Tiene una avería en la proa y será trasladado a un lugar cercano para reparaciones provisionales”, dijo Sittner.