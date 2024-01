Covid 19: Aumentan ventas de mascarillas y alcohol en gel en Argentina

Hay un número considerable de casos positivos en el grupo de edad pediátrica en Argentina

A pesar de la actual crisis económica, se registró un fuerte aumento en las ventas de mascarillas (15%) y alcohol en gel (10%) en medio de un repunte en las detecciones de Covid-19, informó el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB). En este escenario, las autoridades sanitarias federales volvieron a recomendar a la población actualizar su esquema de vacunación.

La infectóloga Silvia González Ayala dijo a Noticias Argentinas que varios factores contribuyeron al aumento en el número de casos, siendo el primero “el incumplimiento del esquema de vacunación”. Sostuvo que sólo unas pocas personas se vacunaron con el refuerzo ambivalente, que es el que “debería administrarse porque brinda una protección muy amplia”, explicó.

También señaló que los niños, especialmente los menores de 12 años, eran los que “menos se vacunaban”, a pesar del número considerable de casos positivos en la franja de edad pediátrica.

Otro factor que contribuye al aumento del número de casos es “la concentración de personas en lugares cerrados con escasa ventilación”, unido a la disminución del lavado regular de manos con agua y jabón.

En cuanto a las mascarillas, la experta subrayó que deben cubrir tanto la boca como la nariz y recomendó utilizarlas en lugares cerrados con poca ventilación. “Sería una medida muy prudente”, dijo.

González Ayala criticó la cantidad de información falsa sobre los efectos adversos de las vacunas, considerándola como una razón para que la gente no se vacune. También mencionó que otra razón es que la gente ya no tiene tanto miedo a la enfermedad, debido a que Covid ya no se asocia con muerte como en los primeros días de la pandemia.

Chile

En Chile se ha registrado un aumento de casi el 75% de los casos de Covid-19 con respecto al mes pasado. Los expertos prevén que la tendencia continúe durante algunas semanas más. La nueva oleada de infecciones, en su mayoría leves, ha tenido un impacto muy bajo en el sistema sanitario del país.

Entre el 14 y el 20 de enero se produjeron 3.436 nuevas infecciones confirmadas, con una media diaria de 491 casos, lo que supone un aumento del 74,7% respecto a la semana del 10 al 16 de diciembre, cuando se registraron 1.966 infecciones (281 casos al día). Se cree que las nuevas cifras se deben a la aparición de la subvariante Pirola.

“Lo más probable es que los casos sigan aumentando un poco. Por eso es tan importante el llamado a vacunarse contra el Covid-19 y la influenza y así estar preparados para el invierno, porque en el hemisferio norte hay mucho coronavirus y eso se va a replicar en Chile”, dijo a La Tercera Luis Castillo, coordinador de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco.

“En las últimas semanas hemos notado un aumento en las consultas y también hemos registrado algunas hospitalizaciones que generalmente corresponden a pacientes que están en grupos de riesgo, es decir, mayores de 60 años con comorbilidades”, señaló Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa.

Las autoridades han hecho nuevos llamamientos a la población para que se vacune, después de que en noviembre se lanzara una nueva campaña para mayores de 60 años, pacientes inmunodeprimidos, profesionales sanitarios y personas con enfermedades crónicas.

Uruguay

Al tiempo que se lanzaba este lunes en Montevideo una nueva campaña de vacunación, el Ministerio de Salud de Uruguay emitió un informe sobre los posibles efectos secundarios del fármaco. En el documento se lee que se detectaron casos muy raros de miocarditis y pericarditis principalmente en hombres jóvenes menores de 40 años, que evolucionaron favorablemente a diferencia de las personas no vacunadas que contrajeron Covid-19.

Se recomienda notificar los efectos adversos cuando persistan en el tiempo, interfieran con la actividad diaria, requieran una consulta médica de urgencia o lleven a la hospitalización, destacaron las autoridades uruguayas.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas se han administrado más de 330 millones de dosis de vacunas con tecnología de ARN mensajero.