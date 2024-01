Excombatientes argentinos alegan “vuelos ilegales” a las Islas Falkland

El CECIM destacó un vuelo “realizado por un Bombardier Learjet matriculado LV-GQR de la empresa Pacific Ocean S.A. que partió el jueves 25 de enero desde el Aeropuerto de San Fernando [Buenos Aires]”

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata planteó su preocupación por supuestos “vuelos de dudosa procedencia” a las Islas Falkland, haciendo hincapié en los “riesgos potenciales para la soberanía nacional”. Los ex combatientes llamaron la atención sobre el silencio del gobierno argentino ante operaciones logísticas presuntamente violatorias de resoluciones de la ONU, en particular de la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS), establecida en 1986.

El CECIM hizo hincapié en un vuelo específico, afirmando: “Un detalle que nos llama mucho la atención fue el vuelo realizado por la aeronave Bombardier Learjet Matrícula LV-GQR de la empresa Pacific Ocean S.A. que partió este jueves 25 de enero desde el Aeropuerto de San Fernando con destino Monte Agradable [Mount Pleasant], Islas Malvinas. ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue autorizado por la Cancillería? La ANAC debería estar dando información de la autorización o no autorización, y si fue autorizado quiénes viajaron en ese vuelo”.

Cuestionaron el silencio de la canciller Diana Mondino y expresaron su preocupación por un puente aéreo desde la Base Militar de Brize Norton hasta las Falklands. Los ex combatientes plantearon dudas sobre la finalidad de estos vuelos y subrayaron la necesidad de una intervención urgente de los organismos estatales.



El detalle del vuelo mencionado en flightradar24.com





Los ex combatientes de La Plata también se preguntaban: “¿Serán empresarios petroleros? ¿Socios de Navitas? Lo más llamativo es que una hora después de su aterrizaje en Monte Agradable Malvinas, partió hacia Comodoro Rivadavia y desapareció del mapa”, por lo que hablan de “el misterio del Triángulo de Malvinas”, en alusión al mítico Triángulo de las Bermudas, donde desaparecían aviones.

El CECIM concluyó: ”Queremos advertir que estamos frente a una situación de gravedad institucional sin precedentes, que la Soberanía Nacional está en riesgo ante un plan de rendición que es advertido por las propias declaraciones del Presidente (Javier) Milei, el Canciller Mondino, y el Vicepresidente Villarruel.“

Finalmente, repudiaron que ”el alineamiento geopolítico expresado por el gobierno nacional se expresa en gran medida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, derogando la Ley de Tierras que permite la propiedad extranjera, el artículo 27 bis de la Ley de Pesca 26386 que viola la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, y una vez más se entrega la iniciativa en el Atlántico Sur a los británicos y sus socios que planean iniciar la explotación petrolera en Malvinas a fin de año con las empresas Rockhopper y Navitas.”