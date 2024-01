DeSantis abandona aspiraciones presidenciales, Trump virtualmente se asegura la candidatura republicana

El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el coraje para continuar”, dijo DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este domingo que abandonaba su candidatura a la Casa Blanca, lo que prácticamente garantizaría al expresidente Donald Trump ganar las primarias republicanas. DeSantis también anunció que apoyaría el regreso del ex jefe de Estado al poder. Sin embargo, Trump aún necesita vencer a su ex embajadora ante la ONU Nikki Haley para asegurar su nominación.

Entre sus razones para desistir, DeSantis alegó que no tenía “un camino claro hacia la victoria” por delante a dos días de las decisivas primarias de New Hampshire. También dijo que después de Iowa estaba claro que la mayoría de los votantes republicanos habían decidido dar otra oportunidad a Trump e insistió en que, al margen de sus “desacuerdos” personales con Trump, su antiguo mentor seguía siendo una opción mucho mejor que el actual presidente, Joseph Biden. En las primarias de Iowa del 15 de enero, De Santis quedó en segundo lugar, por detrás de Trump y apenas por delante de Haley. Las encuestas le situaban en tercer lugar para New Hampshire este martes.

“Winston Churchill dijo una vez - El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el coraje para continuar”, señaló DeSantis. “Gracias, y que Dios os bendiga”. Sin embargo, la Sociedad Internacional Churchill afirmó que la supuesta cita no pertenecía al líder conservador, aunque se le atribuye comúnmente, apareciendo en escritos motivacionales por doquier. La frase parece estar compilada a partir de dos declaraciones separadas, en las que sí dijo que “Nadie puede garantizar el éxito en la guerra, sino sólo merecerlo”, y “El éxito siempre exige un mayor esfuerzo”.

Citas aparte, DeSantis explicó que Trump “tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño”. También arremetió contra Haley, a quien consideró un símbolo de las cesiones a la ideología progresista.