Argentina: Dirigente kirchnerista prevé el fin del gobierno de Milei hacia Semana Santa

Un ex funcionario kirchnerista de alto perfil publicó este domingo un vídeo en las redes sociales en el que pedía a sus compañeros de partido que tuvieran paciencia y se aseguraran de no quedarse sin palomitas de maís para verlo caer en Semana Santa. Aunque el ex secretario de Medios Enrique Pepe Albistur nunca mencionó al gobierno del presidente Javier Milei, los medios locales interpretaron como obvia la alusión a la actual administración libertaria cuando dijo que “no sabemos si cae en marzo o en abril”.

Mostrando su torso desnudo desde el exclusivo balneario bonaerense de Cariló, el esposo de la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz enfatizó: ”Como les dije, compañeros, es tiempo de calma, de reflexión y, sobre todo, de pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo (palomitas de maíz). Es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”, dijo mientras sostenía un gran cubo del producto.

El vídeo de Albistur se hizo viral en pocos minutos y ha sido tomado como una respuesta al ataque que sufrió por parte de dos mujeres mientras cenaba con su esposa en Cariló. Su mención a las Pascuas trajo a la memoria el levantamiento en 1987 de un grupo de militares liderados por el entonces teniente coronel Aldo Rico, que querían que terminara el enjuiciamiento de todos los oficiales presuntamente implicados en la llamada guerra sucia contra la guerrilla izquierdista durante la dictadura militar de 1976-1983. El 24 de marzo también es una fecha clave porque ese día de 1976 fue derrocado el gobierno democráticamente elegido de María Estela Martínez de Perón.

El ex presidente Alberto Fernández vivía en un apartamento propiedad de Albistur cuando ganó las elecciones de 2019.

Se presume que las dos mujeres que atacaron a los Albistur son la novia y la suegra del futbolista de Ferro Carril Oeste Felipe Di Lena, quien publicó un largo y confuso comunicado en las redes sociales. Ferro Carril Oeste es un tradicional club de fútbol de Buenos Aires que actualmente juega en el Campeonato Nacional Argentino, la liga inmediatamente detrás de la máxima competición del país.