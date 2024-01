La tarjeta de vacunación de Bolsonaro contra la Covid-19 es falsa

Bolsonaro siempre afirmó no haberse vacunado jamás contra la Covid-19

Las autoridades brasileñas determinaron que el expresidente Jair Bolsonaro presentó certificados falsos que acreditan su vacunación contra el Covid-19 para ingresar a Estados Unidos, se informó esta semana. La Contraloría General de la Unión (CGU) encontró “inconsistencias” en cuanto a la fecha y lugar de emisión del documento, se explicó.

Sin embargo, no se ha identificado a los autores de la falsificación. La CGU, órgano del Gobierno Federal encargado de la protección del patrimonio público, la transparencia y la lucha contra la corrupción, dijo en un comunicado que “la conclusión fue que se trataba de un fraude contra el sistema estatal de registro de vacunación anti-COVID-19″.

La CGU también recomendó cerrar el caso ”por falta de elementos mínimos sobre la autoría de los hechos“, tras constatar que muchos funcionarios y personal de salud tenían acceso al sistema informático de vacunación y podían modificar datos.

Según medios locales, Bolsonaro habría recibido la vacuna en Sao Paulo en un momento en que su itinerario mostraría que no podría haber estado allí porque había abandonado la ciudad el día anterior. El registro de vacunación de Bolsonaro, con fecha de 2021 de julio en São Paulo, no se hizo a través del sistema oficial de la agencia federal de salud. Tampoco hubo pruebas de la participación de cualquier empleado público federal en el fraude. Asimismo, se estableció que la vacuna que Bolsonaro supuestamente recibió no estaba disponible en la zona en el momento de la anotación, mientras que la enfermera que figuraba en su tarjeta de vacunación afirmó que no trabajaba en el centro mencionado en el certificado. Además, ningún trabajador de ese centro sanitario recordaba haber visto allí a Bolsonaro.

La investigación de la CGU también determinó que se eliminaron los registros de otras dos dosis de vacuna supuestamente administradas a Bolsonaro, lo que demostraría que también eran falsas.

Bolsonaro siempre afirmó que nunca se había puesto una vacuna contra la Covid-19 y cuestionó la conveniencia de estos fármacos, así como la de medidas de distanciamiento social. Incluso relacionó los posibles efectos secundarios de las inyecciones con el desarrollo del sida.

El ex gobernante derechista también es investigado en Estados Unidos junto a otros familiares y asesores que habrían ingresado al país con papeles falsos.

Entre los detenidos por la Policía Federal en mayo de 2023 por este caso está el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, ex asesor de Bolsonaro, cuya conexión con el esquema fue confirmada por la CGU. Meses fue liberado tras un acuerdo con la justicia.

El expresidente brasileño declaró ante la Policía Federal en Brasilia el pasado mes de mayo por este caso. Su casa fue allanada como parte de la investigación. En esa declaración, Bolsonaro, de 68 años, negó las acusaciones y dijo que las actuales autoridades intentaban ”fabricar un caso” en su contra.

Días antes del final de su mandato, Bolsonaro viajó a Florida con su familia para evitar participar en la ceremonia de traspaso de mando con su archirrival Luiz Inácio Lula da Silva, ante quien había perdido la segunda vuelta en octubre de 2022. Allí permaneció tres meses antes de regresar a su país.