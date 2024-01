Falklands lamenta pérdidas al no ingresar cruceros por razones climáticas

El Celebrity Eclipse con 2,850 pasajeros no pudo ingresar a la rada del puerto de Stanley por los vientos

Se estima que la economía de las Islas Falkland dejó de recibir más de medio millón de libras cuando adversidades climáticas impidieron que los cruceros, Celebrity Eclipse con 2,850 pasajeros y Serenade of the Seas con 2,490 pasajeros no pudieran ingresar a las Islas en el correr de esta semana.

El legislador electo MLS Roger Spink elaboró un estimativo basado en una tasa de desembarque de £26 por visitante, multiplicándola por 5,000, a lo cual agregó las tasas de aduanas, portuarias, y similares, junto al dinero que se estima podrían haber desembolsado en tierra los cruceristas.

El Oficial de Aduanas Robert King dijo al respecto, ”si detallamos las diversas tasas, las de desembarco de visitantes sumarían £138,840, la tasa portuaria £24,136 y los servicios de aduanas, £3,564.”

MLA Spink también agregó que de acuerdo a las últimas estadísticas de turismo, el visitante promedio de cada crucero desembolsa unas £70 (excursiones y compras), suma que si se multiplica por 5,000, significan £ 350,000 perdidos en un día.

La cifra final basada en los varios estimativos de gastos alcanza £ 516,540. “Y ello sin el multiplicador que significa el dinero gastado en las Islas por todos aquellos que contratan excursiones o tours”.