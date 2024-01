Uruguay lanza nueva campaña de vacunación contra el Covid-19

This monovalent vaccine has “an important coverage against all circulating strains,” Rando explained

Las autoridades uruguayas han lanzado una campaña de vacunación contra el Covid-19. La enfermedad se está extendiendo por todo el país con “intensidad moderada”, según se informó en Montevideo. El Ministerio de Salud dijo que hay 330.000 vacunas de refuerzo disponibles.

La campaña comenzará el 29 de enero en zonas residenciales. La última fase se lanzará el 24 de febrero e incluirá a personas mayores de 50 años con comorbilidades.

La ministra de Sanidad, Karina Rando, afirmó que la situación epidemiológica actual del coronavirus es de “intensidad moderada, sostenida” durante semanas. También señaló que no había un número exacto de personas infectadas porque no toda la población que presentaba síntomas se sometió a las pruebas.

“Aunque la circulación no es baja, lo importante es que no hay un aumento de pacientes graves” y la mayoría presenta una enfermedad “leve”, añadió Rando.

En cuanto a las vacunas, dijo que el jueves llegará un nuevo cargamento de 330.000 vacunas con tecnología de ARN mensajero (ARNm) adaptada para la cepa XBB, que se pondrá a disposición de la población general a partir del 1 de febrero. Esta vacuna monovalente tiene “una cobertura importante contra todas las cepas circulantes”, explicó Rando.

La recomendación del ministerio es empezar por los pacientes mayores de 70 años, tengan o no comorbilidades. Las personas de entre 50 y 70 años pueden vacunarse si tienen alguna comorbilidad y no se recomienda la vacunación a menores de 50 años, salvo en el caso de inmunodeprimidos “graves y probados”, a los que se exigirá un certificado médico, así como a pacientes en tratamiento con fármacos inmunosupresores y mujeres embarazadas. “En menores de 50 años no está justificada la inoculación porque suelen tener infecciones leves”, argumentó Rando.

El viceministro de Salus José Luis Satdjian aseguró que el despliegue de este verano será “escalonado y acumulativo”, al igual que la campaña de vacunación contra la gripe. El primer grupo empezará por los centros de larga estancia para ancianos. Se espera vacunar a todos los residentes en un plazo de “siete a ocho semanas”. El segundo grupo empezará el 1 de febrero a mayores de 80 años, embarazadas y pacientes inmunodeprimidos.

El tercer grupo comenzará el 8 de febrero e incluirá a personas mayores de 70 años y personas con síndrome de Down. El cuarto grupo comenzará el 14 de febrero e incluirá a personas mayores de 50 años con comorbilidades.

Habrá 124 puestos de vacunación públicos y privados, y también se permitirá la vacunación a domicilio, previo pago. También se desplegarán algunas unidades móviles de vacunación, señaló Satdjian.

El virólogo uruguayo Santiago Mirazo declaró esta semana en una entrevista radiofónica que existía un elevado subregistro de casos. “Sin embargo, si miramos el nivel de hospitalizaciones y el impacto de las muertes, no tenemos un número alto”.

En cuanto a la estacionalidad del virus, Mirazo señaló que “en Europa y Estados Unidos, lo que estamos viendo ahora es la circulación de los tres virus al mismo tiempo”. En el Hemisferio Sur, sin embargo, “lo que estamos viendo es un desfase”. Además, también señaló que hay menos casos de gripe estacional que en 2022.

Con todo, “no tenemos un número elevado de víctimas mortales por Covid”, que sería “la cifra más realista que se tiene en cuanto al nivel de circulación”, subrayó también el científico.

Asimismo, pronosticó que en invierno empezará a aparecer la gripe como todos los años, pero no se mostró tan seguro sobre el SARS-CoV-2.