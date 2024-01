Argentina y Reino Unido exploran lazos económicos y una resolución sobre las Falklands en Davos

El presidente argentino, Javier Milei, y el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, se reunieron el miércoles en el Foro Económico Mundial, señalando su compromiso de mejorar las relaciones comerciales bilaterales y abordar la disputa sobre las islas Falkland/Malvinas. Ambas naciones se enzarzaron en un conflicto por este territorio en 1982, cuando Argentina invadió las islas del Atlántico Sur. Desde entonces, el país sudamericano ha mantenido su reclamación de soberanía.

Describiendo la reunión en Davos, Suiza, como “excelente y muy cordial”, el Presidente Milei compartió: “Discutimos cómo agilizar el comercio bilateral, promover las inversiones británicas en Argentina, e incluimos las Islas Falkland/Malvinas como punto en una agenda con el Ministerio de Asuntos Exteriores para avanzar en soluciones sobre el tema”.

La reunión duró 20 minutos, y junto al Presidente estuvieron la canciller Diana Mondino y la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

Si bien reconoció que no se lograron avances profundos, Milei destacó: “Lo hemos fijado como un punto en la agenda en el que nuestra canciller, Diana Mondino, y el ministro Cameron trabajarán para encontrar una solución a la cuestión Malvinas”.

En una entrevista con Infobae, el presidente Milei mencionó que las discusiones no profundizaron en el asunto de las Falklands/Malvinas, pero lo enmarcaron como un punto de la agenda. Expresó su perspectiva de resolverlo a través de un modelo Hong Kong con China e Inglaterra.

There is much that the UK and Argentina can achieve by working together.



I met President @JMilei to discuss building cooperation on trade and combatting global threats.



I wished him well in his attempts to bring Argentina back to economic growth. pic.twitter.com/oSmLb48sru