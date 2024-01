Milei engañado por falsa cuenta de X

Lo que publicó la cuenta falsa “lo podría haber dicho la verdadera sin ninguna duda...”, argumentó Milei.

El presidente argentino, Javier Milei, fue engañado este lunes por una cuenta falsa en la red social X que se hacía pasar por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y respondió criticando la gestión de este último como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

La cuenta @Kicilloveok escribió: “Presidento Milei, yo también tengo más años de estudios económicos que usted. Licenciado y Doctor en Economía, Investigador Asociado CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no fui apadrinado por ningún empresario”.

Efectivamente, Kicillof tiene un doctorado en Economía, cosa que Milei -también economista- no. Además, la cuenta real sería “@Kicillofok”.

Aunque la biografía de la cuenta no dejaba dudas sobre su inexistente autenticidad (se lee “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires - fake”), Milei respondió: “Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que usted formó parte de la cartera de Economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PBI y caída en términos per cápita a pesar de tener fabulosos términos de intercambio”.

“Al mismo tiempo, no debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con el Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófica actuación en el caso de YPF”, agregó el mandatario.

“Por lo tanto, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos vivan mejor”, prosiguió antes de insistir en que Kicillof era un gran conocedor de “la parte de la biblioteca que no es parte de la solución sino del problema”.

Cuando le contaron la trampa en la que había caído, Milei argumentó que lo que publicó la cuenta falsa “lo podría haber dicho la verdadera sin ninguna duda...”.