Boric dispuesto a no repetir en Chile la crisis de Ecuador

La persona que comete un delito también es un ser humano, argumentó Boric

El Presidente de Chile, Gabriel Boric Font, dijo este lunes durante un evento en la Región de Coquimbo que su administración necesita hacer cosas para no tener que pasar por la crisis que vive Ecuador. “Tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar”, subrayó.

Al poner en marcha el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil en la macrozona norte del país, Boric dijo que solicitó al ministro de Justicia, Luis Cordero, un informe sobre la situación actual de las cárceles del país, con el fin de evitar escenarios similares. El mandatario también insistió en que es necesario impulsar medidas de reinserción para cortar el “círculo vicioso” de la delincuencia.

“En América Latina, un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reos y son centros y escuelas del delito, y donde mientras más gente metemos a la cárcel, más carne de cañón agregamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso”, sostuvo.

“En Chile no estamos en ese lugar, pero no estamos exentos del riesgo, y por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar”, agregó.

El Presidente también destacó la importancia de una visión a largo plazo para frenar la delincuencia, dando a las personas la oportunidad de buscar su reinserción en la sociedad. “Cuando los canales y los medios de comunicación, y la sociedad en su conjunto, hablan permanentemente de los delitos que ocurren todos los días -y está bien, no se puede negar la realidad-, deberíamos preguntarnos también cómo los resolvemos con una perspectiva a largo plazo”, argumentó.

Aunque admitió la necesidad de enfretar las actividades ilegales, Boric recordó que “debemos entender que la persona que comete un delito también es un ser humano”.

“Lo que se está haciendo dentro de las cárceles, dentro de los centros de reinserción, hoy no es suficiente”, señaló también.