Un comandante militar británico en las Falklands con metas intercomunitarias y medioambientales

El Brigadier Duff

El Brigadier del Ejército británico Dan Duff es desde mayo del 2023, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur, BFSAI, estacionadas en el Complejo de Mount Pleasant, MPC, de las Islas Falkland, incluyendo su aeropuerto internacional, e integrado por elementos de las tres armas.

PN. Qué diría ha sido su mayor logro hasta ahora en su carrera profesional?

El semanario de las Islas, Penguin News, hizo llegar al militar una serie de preguntas sobre las tareas que desempeña y sus planes y objetivos de futuro. Entre ellos Duff menciona hacer de MPC un apostadero resiliente y sustentable, alimentado por energías renovables, a la vez que poder asegurar el suministro de más insumos locales para la base y fuerzas que dirige y estacionadas en MPC.

Y sin desconocer su misión principal defensa de la soberanía de las Falklands y el derecho a la autodeterminación de su población.

CBF, No estoy seguro que pueda alardear sobre algún logro mayor, pero me siento muy contento y muy honrado de haber sido seleccionado para ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlánticos Sur, BFSAI, y hace unos años, también tuve el honor con gran humildad de poder comandar mi Regimiento, el Primero de los Guardias Dragón de Su Majestad la Reina.

PN. Ud. cuenta con muchos años de experiencia operacional en las fuerzas, qué parte de ellas en particular piensa Ud. será de gran ayuda a su comandancia en las Islas Falkland?

CBF Creo que la mayoría de los oficiales de mi generación han obtenido algo de experiencia operacional. De cierta forma nada me preparó para mi venida a las Islas, y de otra forma, en realidad todo lo ha hecho. La tarea de la comandancia significa estar al frente de una fuerza conjunta, tema sobre el he tenido mucha experiencia, pero no tengo experiencia de servicio específico en las Falklands, o por cierto en ningún lugar de latitudes tan al sur.

PN A qué es lo que más apunta como parte de su comando aquí en las Falklands?

CBF La oportunidad de ayudar y permitir que la fuerza conjunta en las Falklands desarrollen y evolucionen de manera de mantenerse en forma, frescas y capaces de hacer frente a cualquier desafío de futuro. También quiero hacer de todo el emprendimiento de BFSAI más sustentable en términos de medio ambiente. Desde un punto de vista personal espero poder explorar las Islas, hacer algo de pesca, y especialmente tener la oportunidad de reunirme con miembros de la comunidad y mejor entender el lugar y su entorno.

PN Qué entiende es el principal desafío como Comandante en Jefe de las Fuerzas Británicas en las islas Falkland?

CBF Las Islas están muy lejos del Reino Unido, y creo no estar sólo al entender que es difícil lograr se cumplan las cosas con la rapidez y eficiencia que me gustaría.

PN En las Islas Falkland se las verá con temas relativos a la población civil; será esto una carga adicional para un comandante militar o algo que ha enfrentado en oportunidades anteriores?

CBF La misión de las BFSAI en las Islas es la de preservar la soberanía y defender el derecho de la población local a la auto determinación. Casi todo los que hacen los militares, sea donde sea, tiene alguna relación o influencia sobre la población civil, directa o indirectamente. La relación entre el Ministerio de Defensa y a población civil es increíblemente importante para mí. Estoy determinado a reforzar los vínculos que parecen haberse agostado un poquito durante los años del Covid.

PN La reciente visita de la Escuela Comunitaria de las Falklands a Mount Pleasant, para un Día de Carreras hacia el futuro, fue catalogada como un gran éxito. Intentará una mayor integración entre la comunidad local y la comunidad de MPC; si la respuesta es Sí, tiene ideas al respecto y cuáles podrían ser o en qué forma se desarrollarían?

CBF Absolutamente!! Estoy más que contento que dicho acontecimiento se desarrollara tan bien, y fuera considerado un gran éxito. También me gustaría resaltar todo el programa de actividades deportivas inter comunitarias que han tenido lugar recientemente y fueron disfrutadas por sus participantes. Algunos miembros de BFSAI también han estado recorriendo el Campo en apoyo a los establecimientos rurales, aprendiendo tareas del Campo, del mundo rural, sus avatares a la vez que reuniéndose con integrantes de esa comunidad. Espero poder organizar un Día Abierto de Visitas con ese objetivo, aquí en MPC en el correr del 2024.

PN Han circulado noticias positivas de que Ud. tiene interés en que se compren más productos locales de las Islas para abastecer a MPC, de ser correcta la afirmación, dónde ha podido Ud. ubicar oportunidades para ese abastecimiento?

CBF Efectivamente, esa es por cierto mi intención, si es que podemos alcanzar acuerdos apropiados, mucho me gustaría que gran parte de nuestra alimentación y bebidas como fuera posible que vinieran de fuentes locales. Tiene sentido desde un punto de vista medioambiental y también tendría que serlo desde un punto de vista económico. Pero soy realista. Entiendo algunos de los inconvenientes que en la actualidad lo impiden, pero espero que podamos encarar la situación en el correr del 2024.

PN Cuando Ud. se vaya de las Islas, que espera se diga de sus grandes logros en las Islas Falkland?

CBF Primero y por sobretodo debo asegurar que cumpla mi misión de preservar la soberanía de las Islas y defender el derecho a la autodeterminación de su gente. También quiero reforzar los vínculos entre las dos comunidades, y soy un apasionado de la necesidad de garantizar un futuro más verde para las BFSAI.

Estoy trabajando por una sustentabilidad total con nuestro 'Plan de Acción Sustentabilidad Vanguardia'. Es una iniciativa audaz que incluye proyectos innovativos para asegurar el suministro de energía y agua potable, alimentos con baja trazabilidad de carbono, disposición ecológica de residuos y combustibles sostenibles, y con cada uno de los proyectos derramando positivamente por lo ancho de las Islas. Mi meta es muy clara, transformar las BFSAI en una potencia resiliente y sustentable, alimentada por combustibles renovables y pionera en términos de conducción como referente medioambiental.