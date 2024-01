Montevideo libra guerra sanitaria contra mosquitos

La gente debe llevar camisas de manga larga, y pantalones largos “porque no nos queda más remedio”, dijo Rousserie

Las autoridades de la ciudad de Montevideo están aumentando las precauciones ante la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades. El director de Salud de la Intendencia, Hugo Rousserie, instó a los vecinos a tomar medidas y explicó que se monitorean de cerca los lugares críticos donde aparecen charcos, como los cementerios.

“Estamos haciendo acciones en toda la ciudad en todo momento, que son muy diversas, primero acciones de monitoreo, esto implica tener trampas dispuestas en toda la ciudad como ovitrampas, diseñadas para que los mosquitos pongan sus huevos, contamos cuántos huevos pone cada mosquito en cada una y dependiendo de la densidad de huevos son las decisiones que tomamos respecto a cómo manejar el estado de situación en el área específica monitoreada”, dijo Rousserie.

“Vigilamos permanentemente los puntos críticos de la ciudad, que son las chatarrerías, los almacenes de basura, los cementerios, [y todos] los lugares donde se acumula agua”, prosiguió. “Salimos al territorio a colocar productos larvicidas en los desagües pluviales, en algunas fuentes, lagunas, y de esa manera hacemos parte de nuestra guerra focal”.

“Lo que podemos hacer en nuestras casas es que no haya ningún tipo de fuente de agua apta y propicia para que se desarrollen las larvas, y también protegernos con los elementos que tenemos a mano”, dijo el director. También sugirió a los montevideanos poner arena en los floreros y no agua porque son criaderos de mosquitos, además de usar repelente, camisas de mangas largas y pantalones largos “porque no nos queda otra opción.”

“Sobre todo en las horas del día en las que la actividad de los mosquitos es mucho mayor. En esos momentos debemos intentar defendernos y que no nos piquen”, explicó también Rousserie.