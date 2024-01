Estado de excepción en Ecuador tras motines simultáneos en cárceles

Las Fuerzas Armadas tienen todo el respaldo político y jurídico en sus acciones, dijo Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este lunes el estado de excepción después de que estallaran motines en al menos seis prisiones de todo el país, en los que los reclusos tomaron como rehenes a los guardias e iniciaron incendios quemando colchones. La medida permite a las Fuerzas Armadas intervenir en apoyo de las fuerzas del orden.

“Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en sus acciones”, dijo Noboa en Instagram. Fue el primer estado de excepción de Noboa desde que asumió el cargo el 23 de noviembre.

La crisis estalló cuando el recluso José Adolfo “Fito” Macías Salazar, líder de Los Choneros, una de las bandas más peligrosas del narcotráfico, se fugó de la cárcel Regional 8 de Guayaquil. Macías Salazar aún no ha sido recapturado. Se dice que tiene vínculos con carteles mexicanos.

Según el portavoz de la Presidencia, Roberto Izurieta, fue “cuestión de horas” movilizar a los guardias de la prisión el domingo, cuando descubrieron que el “recluso no estaba en su sitio”.

Un grupo de presos quemó colchones en el patio de una cárcel de la provincia de Pichincha, lo que activó los protocolos de seguridad. Asimismo, fuentes policiales informaron que reclusos de una cárcel de Tena (Amazonas) tomaron como rehenes a los guardias en protesta por el supuesto traslado de algunos presos.

Desde el penal donde se encuentra recluido desde la semana pasada, el recluso Fabricio Colón Pico responsabilizó al Gobierno por su integridad: ”Hoy 8 de enero pongo este video, si me pasa algo, si me matan, responsabilizo directamente al presidente y a (la fiscal general del Estado) Diana Salazar porque me están acusando de algo que no he hecho”, enfatizó en un video que se hizo viral. Colón Pico fue detenido debido a una investigación por un caso de secuestro meses atrás y fue señalado por Salazar de estar detrás de un supuesto plan en su contra.