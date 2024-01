Canciller argentina se reunirá con embajador chino en medio de creciente tensión

El puesto de Mondino estaría en la cuerda floja. Sin embargo, sigue contando con el apoyo de Milei.

La ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se reunirá el jueves o el viernes con el embajador chino, Wang Wei, para tratar, entre otros temas, el swap de divisas por valor de 6.500 millones de dólares negociado el año pasado por el ex ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.

Aunque ese desembolso supondría cierto alivio para el Banco Central del país sudamericano, los resultados de cualquier negociación entre la administración del presidente Javier Milei y China se han visto comprometidos por la postura del nuevo Gobierno argentino respecto a ese país. Al parecer, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, se enfureció al enterarse de que Mondino se habría reunido con la enviada de Taiwán, Florencia Miao-hung Hsie.

China considera a Taiwán una provincia rebelde, mientras que Taipei busca apoyo internacional para lograr su reconocimiento como Estado soberano. Argentina no considera a Taiwán como tal. Desde la normalización de las relaciones diplomáticas con Pekín en febrero de 1972, Argentina siempre ha reafirmado la política de “una sola China”, a cambio de lo cual Pekín se ha puesto del lado del país sudamericano en la disputa por las islas Falkland.

El acercamiento de Milei a Estados Unidos ha causado inquietud entre los dirigentes del Partido Comunista Chino. Para descomprimir las tensiones con Pekín, Buenos Aires nombró embajador en China a Marcelo Suárez Salvia.

Se espera que Mondino transmita a Wang Wei que Argentina sigue siendo un socio estratégico a pesar de haber declinado la invitación a formar parte del bloque BRICS+ y que, por tanto, sigue interesada en mantener el flujo comercial y de cooperación.

El embajador chino regresó a Argentina la semana pasada tras casi un mes en Pekín, donde fue convocado para entregar un informe anual sobre el estado de la relación bilateral. Ese informe suele realizarse en febrero, durante el Año Nuevo chino, pero dada la situación actual, el gobierno de Xi Jinping decidió adelantar el viaje.

Será la segunda reunión de Mondino con el diplomático en menos de un mes. El primer encuentro tuvo lugar al día siguiente de la investidura presidencial.

Se dijo que Mondino y Florencia Miao-hunga Hsie se habían reunido el 26 de diciembre, pero la representante taiwanesa desmintió esas informaciones: “El pasado 26 de diciembre no mantuve ninguna reunión con la canciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me gustaría que me recibiera algún día”.

En este escenario, Pekín estaría preocupado por la falta de coordinación entre Toto Caputo y Mondino. Se dice que el ministro de Economía anda de puntillas por los círculos financieros en busca de ayuda, pero la diplomacia de Milei parece haberle puesto la tarea cuesta arriba. En Buenos Aires se ha llegado a decir que el puesto de Mondino está en la cuerda floja. Sin embargo, sigue contando con el apoyo del mandatario.