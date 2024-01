Reino Unido y Guyana “se burlan” de Venezuela, advierte Maduro

Maduro también dijo que Milei quería convertir a Argentina en la nueva colonia de América del Sur

En una entrevista de fin de año con Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su homólogo guyanés, Irfaan Ali, se estaba burlando de su país y de otras organizaciones multilaterales regionales que auspiciaron el entendimiento de San Vicente y las Granadinas por el cual no escalaría la disputa por la zona del Esequibo, rica en petróleo.

“Estamos pasando por un momento de turbulencia”, dijo Maduro, “porque Guyana no actúa como República Cooperativa de Guyana” sino “como 'Guyana Británica', [al] aceptar que un buque de guerra vaya a sus costas y desde sus costas amenace a Venezuela”, además de “declaraciones impertinentes, insolentes de la Cancillería británica”.

Alí “actúa como un presidente de una Guyana Británica colonial”, prosiguió Maduro. “Actúa como un país sometido, subyugado. No acepto sus excusas, ¡no las acepto!”.

El líder bolivariano dijo que el Reino Unido actuaba como el “dueño” de Alí y habló del “viejo y decadente y podrido antiguo imperio británico.”

“Ellos creen que Venezuela es la Venezuela de 1902 cuando vinieron con sus barcos a bombardear Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira; cuando vinieron a masacrar al pueblo de Venezuela para imponer el Laudo Arbitral de 1899, para cobrar las deudas ilegales, inmorales del siglo XIX. No, Venezuela no es la Venezuela de 1902. La Venezuela que tenía Cipriano Castro. No, no es. Es una Venezuela que tiene poderío militar para responder”, advirtió.

Maduro insistió entonces en que tanto Londres como Georgetown se estaban burlando del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente pro témpore de la Celac, Ralph Gonsalves, al igual que de todos los países del Caricom... “Al amenazar a Venezuela con un buque militar, se han burlado, y han pateado el Acuerdo de Argyle, ¡lo han pateado!”, recalcó Maduro. “Como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada [...] tengo que defender la dignidad de Venezuela”, prosiguió.

“Y aquí nadie nos va a amenazar con barcos. Ni hoy ni nunca. Esta no es la Venezuela de 1902. No se equivoquen con Venezuela. No se equivoquen”, comentó Maduro además sobre el envío del buque HMS Trent de la Royal Navy a Guyana.

El mandatario venezolano también subrayó que esta es una nueva era que vino después de la de los imperios occidentales. “El último de los imperios occidentales, el imperio norteamericano, está en un proceso de declive histórico que es estructural, es definitivo. Estados Unidos siempre será una potencia si se mantiene unido; si no surgen de él varios Estados”, explicó.

“Es como el Reino Unido, Gran Bretaña era un súper imperio militar, económico, comercial, mercantil, naval.... Y bueno, cesó, cayó, decayó.... Pero sigue siendo un país poderoso, importante”, consideró.

En línea con este razonamiento, Maduro ve al bloque BRICS como el principal actor del futuro. Espera que su país se una plenamente a la alianza durante la cumbre de este año en Kazán, Rusia, en octubre.

También dijo que la decisión del presidente argentino, Javier Milei, de no entrar en el bloque fue un “acto insensato” por el que el país retrocedió al siglo XIX. Milei imagina a Argentina como un “vasallo del mundo imperial unipolar”. Será la “nueva colonia de Sudamérica”. Al sacar a Argentina de los BRICS, Milei “actúa contra los argentinos, contra el trabajador argentino, contra el empresario argentino. Esto demuestra lo que es un proyecto colonial atrasado del siglo XIX, un proyecto que fracasó desde sus inicios”, ahondó.

“Apostamos al BRICS como parte de ese nuevo mundo, del nuevo equilibrio, como parte del concepto geopolítico bolivariano de un mundo de equilibrio, de un mundo de iguales”, destacó Maduro al subrayar la herencia cultural del bloque: las civilizaciones china, rusa e india, más Brasil y Sudáfrica. “Y nosotros somos parte de la civilización mestiza de América del Sur, del Caribe, de América Latina. Así que los BRICS nos llenan de emoción”.