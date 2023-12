Falklands e industria lanera: dudas sobre capacidad para almacenar y clasificar los fardos

Vista de las nuevas instalaciones aún inconclusas con capacidad para almacenar unos 1,200 fardos de lana

Un flamante galpón, (aún sin inaugurar) para depositar, clasificar y embalar lana en fardos de exportación de las Islas Falkland, levantado en las inmediaciones de la ruta al aeropuerto de la capital Stanley, se ha convertido en centro de polémica, tanto en parte por las dificultades que atraviesa el mercado mundial de lanas, como por su capacidad, considerada insuficiente para situaciones difíciles.

Según se explica en un video de las propias Islas, la producción de lanas de calidad ha sido el pilar de la industria ovina y agrícola, desde que los primeros rebaños fueron introducidos en las Falklands hacia 1851. Medio millón de ovejas son criadas en las Islas Falkland con una producción anual en exceso del millón de kilos de lana, y de los cuales más del 61% es exportada a mercados del mundo por la Compañía de Lanas de las Islas, Wool.co.

Según se explica desde 2006 la lana es operada desde un depósito en FIPASS, (el puerto armado con contenedores especiales desde fines de la guerra de 1982, y que continúa como terminal de cargas), pero con el tiempo y aires marinos dicho depósito se ha deteriorado y se hizo necesario contar con una nueva instalación para asegurar los vellones de alta calidad producción de las Islas. Ejecución que quedó a cargo de la Corporación para el Desarrollo de las Falklands, FIDC, en noviembre del 2022, y que tras varios contratiempos incluyendo el clima adverso, y otros factores, finalmente fue completada en el correr de diciembre del 2023.

Zachary Franklin, gerente general de la FIDC, admitió que en el proceso de construcción se encontraron con algunas situaciones adversas que “obviamente prolongaron dicho proceso que tendría que haber estado pronto para setiembre, y aún estamos en diciembre esperando algunas pequeños trabajos de terminación, e imagino todos están esperando ver el galpón definitivamente concluido”. Pero “se trata de un buen proyecto y estoy seguro que estamos entregando un nuevo depósito a la altura de las expectativas para los próximos fardos de lana, por oposición a las facilidades existentes en FIPASS”.

Pero si bien la FIDC entregará un depósito en base a las especificaciones originales del proyecto, cuando se termine por completo, “las medidas del proyecto y de las instalaciones se han convertido en tema de preocupación para la Wool.co,” según explicó Tanya Clarke, Gerente de la Wool.co. “Si bien en los años buenos no tendremos un problema, en los ajos duros como en la actualidad definitivamente será un problema, no podremos recibir toda la lana de los productores, no se la podrá calificar, y por tanto no llegarán al mercado, por el limitado espacio del nuevo depósito”, explicó Ms Clarke.

En efecto por la pesadez del mercado internacional y retracción china, hay varias zafras sin vender. situación que no es extraña tampoco para Uruguay donde algunos productores aún tienen que convivir con hasta tres zafras de lana Corriedale, demasiado gruesa para un mercado que exige cada vez fibras más finas.

De todos modos la gerente de WoolCo afirma que han sido numerosos los planteos al respecto ante los legisladores electos y ante la FIDC, y confía en que se alcanzará una solución para el problema, o sea ampliar la capacidad para satisfacer a todos los productores de lana.

El problema es que el actual depósito en FIPASS permite recibir hasta 4,000 fardos en tanto la nueva instalación está limitada a 2,800 fardos, o sea 1,200 menos. El inconveniente principal es la superficie de los depósitos, el de FIPASS tiene unos 2,800 metros cuadrados y en cambio el nuevo, limitado por los planos originales de FIDC, es de 2.000 metros cuadrados menos. La longitud del galpón se redujo a 62 metros, 28 menos que los 90 en FPASS.

El legislador electo de las Falklands, MLA Jack Ford, dijo estar al tanto de la situación y concuerda en que si la nueva zafra es similar a las dos anteriores, el nuevo galpón no alcanzará. “Hubiera sido interesante de considerar el tema cuando se tomó la decisión original. De todos modos esperamos que la nueva zafra sea normal y tendremos en definitiva que ver como evoluciona la situación”.

Finalmente si bien para los productores rurales la nueva instalación en tierra firme será de mejor y más cómodo acceso que un depósito flotante, aún falta terminar la conexión con el sistema de energía y habilitar el sistema de calificación de lanas, y por tantol persistirán las dudas sobre que acontecerá si la próxima zafra de lana resulta tan pesada como las actuales, y dónde se estibarán los fardos adicionales de difícil colocación en el mercado mundial.