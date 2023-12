Milei dice que Argentina quedó en una situación “lamentable”

Milei insistió en que quienes se oponen a su DNU son los que perderán algunos privilegios

El presidente argentino, Javier Milei, dijo que la situación de su país era “lamentable”. Hizo esas declaraciones el sábado por la noche durante su aparición junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un programa de televisión en vivo con la conductora Mirtha Legrand, de 96 años.

“No hay plata. La verdad es que han saqueado el país. Nos han dejado un déficit consolidado de 15 puntos del PBI”, explicó el jefe de Estado e insistió en que Argentina está al borde de una crisis. Ante esta situación, el Gobierno de Milei se vio obligado a aplicar un fuerte ajuste fiscal, equivalente a 5 puntos del PIB, con un impacto considerable en el sector público. Pero “estamos confiados; la clave de nuestro programa económico es el ahorro que generará el ajuste” y, por otro lado, hay “una contrapropuesta de inversión”.

“Dejaron al país al borde de lo que puede ser la peor crisis de la historia”, subrayó Milei. Sin embargo, “no podemos gobernar con un espejo retrovisor; tenemos que mirar hacia adelante”, prosiguió el mandatario y subrayó que “hemos empezado a ganar la batalla cultural”.

Respecto a los abucheos cuando votó en las elecciones del Club Atlético Boca Juniors, Milei admitió: “Sabía que el señor Riquelme y sus hooligans me iban a insultar”. El ex internacional argentino Juan Román Riquelme fue elegido presidente del club el 17 de diciembre, imponiéndose a Andrés Ibarra, cuyo compañero de fórmula no era otro que el ex presidente del club y del país Mauricio Macri.

Al ser consultado sobre su abarcativo decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el miedo que generó, Milei argumentó que “el populismo destruyó nuestros ingresos, a eso hay que tenerle miedo” y sostuvo que los caceroleros se quejaban “porque pierden privilegios”. En su opinión, “hacemos los mercados más competitivos” con este decreto.