Falklands celebra el 75 aniversario de su Servicio Aéreo, FIGAS

FIGAS diferentes aviones en el aeropuerto de Stanley

El Servicio Aéreo del gobierno de las Islas Falkland, FIGAS, celebró esta semana, más precisamente el 19 de diciembre, el 75 aniversario de dicho servicio. Desde la llegada de los dos mono motores en 1948 hasta el 2023 cuando ahora de cuenta con una flota de cinco Britten Norman Islanders, han estado al servicio de la comunidad de las Falklands y del deleite de visitantes y turistas.

D.urante 75 años, FIGAS, ha sido un vínculo vital para las comunidades viviendo en la zona rural, el Campo, no solo transportando pasajeros pero también correspondencia, el transporte de animales y mascotas, para el relevamiento aéreo de las pesquerías de las Islas, sino también para la atención médica. FIGAS no es sólo los pilotos y los aviones, más bien una familia de ingenieros, administrativos, personal de apoyo, oficiales en los aeródromos al igual que los bomberos. Sin la totalidad del equipo FIGAS no sería capaz de brindar y desarrollar una labor tan bien coordinada y aceitada como lo es hoy en día.

El Gerente General de FIGAS, Morgan Goss dijo, “durante 75 años FIGAS ha suministrado las Islas Falkland con un servicio seguro, efectivo y esencial. Desde una perspectiva personal, he estado empleado por FIGAS desde los 16 años; ahora cuarenta años más tarde puedo decir con orgullo que he crecido y madurado junto a todas las aeronaves con que contamos, y más importante junto a parte del personal. En este tiempo he sido testigo de la evolución del servicio a lo que es hoy. En las décadas he trabajado con muchos colegas dedicados y comprometidos que muchas veces van por encima y más allá para asegurar la integridad del servicio. Estoy inmensamente orgulloso de FIGAS y su gente. Nuestro personal pasado y presente, han hecho a este aniversario posible. Es el día de ellos, por lo cual les solicito que se tomen el tiempo para felicitarlos. Finalmente, cierro mis palabras diciendo que es un honor poder conducir un equipo tan inmensamente dedicado”

El Gerente General del gobierno de las Islas, Andy Keeling agregó, “quisiera felicitar al personal por su dedicación al servicio en estos 75 años. FIGAS permanece como una sonda de vida para los Isleños y el departamento ha superado muchos desafíos durante los años, todo el tiempo con un enfoque y una actitud positiva. El cielo es el límite para FIGAS, y espero verlos seguir creciendo”.

Mark Pollard el legislador responsable por Servicios Comerciales del gobierno electo de las Islas dijo al respecto, “Los integrantes de la Asamblea Legislativa y yo queremos hacer llegar nuestras felicitaciones al equipo de FIGAS pasado y presente para hacer posible la celebración de los 75 años de FIGAS. FIGAS ha trabajado incansablemente y ha visto a las Islas vivir momentos difíciles, más recientemente nuestra respuesta al Covid 19. El equipo adoptó su forma de trabajar para asegurarse que estaban seguros pero igualmente proveyendo un servicio crítico y un muy necesario vínculo entre Stanley y el Campo. Volar en FIGAS es una de las opciones más requeridas por los turistas y visitantes de las Islas, y el personal trabaja incansablemente durante los meses de la temporada de verano para confirmar tanto a nuestra gente de las Islas como para que los turistas disfrutan de sus vuelos. Espero y deseo muchos años más de éxitos para FIGAS y todo su equipo”.

El comunicado también recuerda que con motivo del aniversario, FIGAS iba a contar con una jornada abierta, para que los integrantes del público pudieran concurrir a las instalaciones, conocer el taller y equipos, a la vez que celebrar la fecha en conjunto.

Igualmente se ofreció que el público aprovechara a disfrutar de los videos con motivo del 75 aniversario, disponible en https://www.youtube.com/@FalklandsGov/videos

También se supo que la Jornada Abierta estuvo muy concurrida incluyendo la gobernadora de las Islas, Alison Blake, jerarcas del gobierno y mucho público en general. Asimismo se rifó entre los concurrentes una botella de Gin con una etiqueta alusiva al aniversario.