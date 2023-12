Milei abucheado en elecciones de Boca Juniors por apoyar a Macri

Milei, que alguna vez intentó hacer carrera como futbolista, no es del todo popular en el club más popular

El presidente argentino Javier Milei fue abucheado e insultado este domingo cuando votó por Andrés Ibarra para presidente del Club Atlético Boca Juniors en el icónico estadio Bombonera de Buenos Aires antes de partir hacia Bahía Blanca, azotada por la tormenta.

Los esfuerzos de Milei fueron infructuosos ya que Ibarra y su compañero de fórmula (el ex presidente del club y del país Mauricio Macri) fueron derrotados por el ex internacional argentino Juan Román Riquelme. Fue una prueba significativa de impopularidad para un jefe de Estado apenas una semana después de jurar su mandato. Además, Macri -cuya lealtad necesitó Milei para prevalecer en la segunda vuelta del 19 de noviembre contra Sergio Massa- no estuvo entre los 43.367 “xeneixes” que se presentaron a los comicios de un total de 94.188 activos con derecho a voto.

“Boca tiene que estar por encima de todos, sea dirigente o ídolo del fútbol, y los valores que tenemos que sostener en Boca son que no puede haber una división familiar como la que se ha generado. Hoy el presidente Milei fue agredido deliberadamente y hemos recibido ataques de distintos tipos, escupitajos o agresiones verbales, Boca necesita recuperar la paz y la unidad”, dijo Ibarra tras reconocer la derrota.

Las ráfagas de viento y lluvia no impidieron la normal votación en Boca. Si bien previamente se evaluaron las condiciones de las carpas instaladas semanas atrás y se consultó sobre la situación climática, dado que la alerta continúa vigente durante el día, todo transcurrió sin contratiempos. Se registró la cifra más alta de la historia del fútbol argentino y la segunda del mundo, sólo superada por el Barcelona en 2010 con más de 57.000 votantes.

Milei, quien alguna vez intentó hacer carrera en el fútbol como portero en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors y San Lorenzo de Almagro, ha repudiado a Boca en el pasado e incluso se dijo que cambió de equipo favorito debido a un “desacuerdo” con los directivos de Boca cuando criticó al fallecido Diego Armando Maradona por apoyar al dictador cubano Fidel Castro y tener un tatuaje del Che Guevara. Milei incluso lo llamó “Maradroga” debido a sus problemas de abuso de drogas.