Exportaciones paraguayas crecen 24% impulsadas por el agro

Ostfield felicitó a los productores de carne paraguaya por ser aceptados en el mercado estadounidense

En los primeros once meses de 2023, las exportaciones paraguayas sumaron US$ 15.878.700, lo que representó un crecimiento interanual del 24%, se informó en Asunción. La mejora se explicó significativamente por los mayores envíos de soja, arroz y harina de soja, que representaron el 69,3% de las ventas al exterior, alcanzando los US$ 11.001.600, un 19,1% más que en noviembre de 2022.

Además, las reexportaciones alcanzaron los US$ 3.904.800 (24,6% del total) para un crecimiento acumulado de 36,6%. En total, el comercio exterior paraguayo arrojó un superávit de US$ 1.623 millones a noviembre, ya que las importaciones sumaron US$ 14.255.700, un aumento del 2,6% respecto al mismo período del año anterior.

Se espera que estos resultados mejoren en los próximos meses después de que Estados Unidos oficializara este jueves la entrada de carne paraguaya a su mercado con 9 frigoríficos certificados en el país sudamericano, según anunció el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria estadounidense. Sin embargo, el organismo también explicó que la carne industrializada paraguaya y otros derivados -frescos o congelados- serán bienvenidos, aunque bajo ciertas condiciones.

Se determinó que la carne fresca paraguaya cumplía con las condiciones de inocuidad, pese a lo cual se tomarán medidas para evitar la introducción de alimentos que puedan representar un riesgo para la salud de los ciudadanos estadounidenses, se explicó.

“Oficialmente, a partir de hoy, la carne paraguaya está autorizada a ingresar a EE.UU. Felicitaciones, Paraguay”, publicó en X el embajador de EE.UU. en Asunción, Marc Ostfield, al tiempo que adjuntó el enlace a un comunicado emitido por el Departamento de Agricultura.