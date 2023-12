Milei quiere nombrar a su amigo rabino como próximo embajador en Israel

Milei contactó por primera vez al rabino Wahnish en 2021, cuando se decía que era nazi

El presidente argentino, Javier Milei, confirmó su intención de nombrar al rabino Axel Wahnish como próximo embajador del país sudamericano en Israel, además de trasladar la misión de Tel Aviv a Jerusalén, se informó en Buenos Aires.

Milei contactó por primera vez al rabino Wahnish en 2021 por consejo del economista Julián Goldstein tras ser tildado de “nazi”.

Argentina no tiene embajador Israel desde 2022, cuando Sergio Urribarri se vio obligado a renunciar tras ser condenado por corrupción.

“Hablaron durante mucho tiempo y luego se convirtió en una reunión cabalística en la que se señaló que Javier lideraría un movimiento liberador en Argentina. Milei salió entusiasmado de esa reunión”, contó Goldstein a El País.

Hace dos semanas, Milei viajó a Nueva York para visitar “El Ohel”, la tumba del rabino Menajem Mendel Schneerson, en línea con sus deseos de realizar la conversión definitiva al judaísmo.

“El valor humano reside en la capacidad de caer y levantarse de nuevo, con fe. Como pueblo sabemos de eso, de levantarse, de volver a empezar”, dijo Wahnish durante el oficio multirreligioso del domingo en la Catedral de Buenos Aires.

“Mucho se habla de la fe que el hombre tiene que tener en Dios, pero a veces nos olvidamos de un pequeño detalle: la fe que Dios tiene en nosotros. Dios tiene fe en usted, señor Presidente. Tiene fe en que todos vamos a levantarnos juntos para construir una sociedad con libertad, justicia y bondad”, añadió el rabino.

“Señor Presidente, me han pedido que le dé una bendición, pero yo no soy quien para bendecir, porque somos humanos creados a imagen y semejanza, por lo tanto, lo único que voy a hacer es hacer una petición a Dios. Que Él te conceda lo que has estado pidiendo sabiduría, templanza y valor. Esa es mi petición a Dios para vosotros. Que seamos vehículos de tiempos de salud, educación, paz y unión”, prosiguió.