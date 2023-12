Zelensky, invitado estrella en juramentación de Milei

Entre los líderes extranjeros que asistieron a la toma de posesión de Javier Milei en Buenos Aires, hubo dos que destacaron sobre el resto. El primero de la lista fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que depende en gran medida de la ayuda exterior para luchar contra la invasión rusa, y el otro fue Jair Bolsonaro, que a pesar de ya no ser presidente de Brasil, recibió un trato preferencial por parte del gobierno entrante de Argentina.

La ceremonia de Milei contó con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno de Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Armenia, Hungría, España y Ucrania, mientras que la de Alberto Fernández en 2019 sólo recibió a mandatarios de Cuba, Uruguay y Paraguay.

