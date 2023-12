Zelensky asistirá a la juramentación de Milei

Zelensky agradeció a Milei su “claro apoyo a Ucrania”

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este jueves que asistirá a la ceremonia de juramentación de Javier Milei en Buenos Aires el 10 de diciembre. Su presencia añadirá notoriedad a un acontecimiento en el que se notará la ausencia del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros líderes mundiales políticamente no alineados con el futuro Jefe de Estado sudamericano.

Milei ha apoyado en repetidas ocasiones la postura de Kyiv contra la Rusia de Vladimir Putin. La futura ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, también dijo que Argentina no se uniría a la alianza BRICS, formada por Brasil y Rusia, además de India, China y Sudáfrica, que se ampliará el 1 de enero cuando nuevos países se conviertan en miembros de pleno derecho. Argentina había sido invitada a adherirse bajo la presidencia de Alberto Fernández, pero un cambio político ha hecho que la nación sudamericana se dirija a otros socios y mercados.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Argentina @JMilei para agradecerle su clara postura. Sin contrapesos entre lo bueno y lo malo. Sólo apoyo claro a Ucrania. Esto es notado y apreciado por los ucranianos”, publicó Zelensky en X.

Por otra parte, también se informó en Buenos Aires que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había cambiado de opinión y no estará en Buenos Aires para la ceremonia y enviará en su lugar al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Según se explicó, Bukele tomó una licencia para meterse de lleno en su campaña de reelección.

Además, Milei no ha enviado invitaciones a los presidentes de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua por discrepancias políticas. Milei sostiene que Ebrahim Raisi, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega violan los derechos humanos y apoyan el terrorismo internacional. Sin embargo, el futuro mandatario optó por un enfoque más diplomático con China, Rusia y Brasil a pesar de sus comentarios de campaña sobre los jefes de Estado de esos países.

Brasil estará representado por el Ministro de Asuntos Exteriores Vieira, ya que Milei no ha pedido disculpas a Lula. Los esfuerzos de última hora de Mondino no consiguieron deshacer los malos comentarios que el líder libertario hizo durante su campaña. Milei tachó a Lula de “comunista” y “corrupto” e insistió en que rompería lazos con los comunistas Brasil y China. En este escenario, el ex ministro de Asuntos Exteriores y actual asesor presidencial para asuntos internacionales, Celso Amorim, dijo que Lula se sentía “personalmente ofendido” y que se debía una disculpa, que la invitación de Milei no incluía. Además, Milei invitó al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro y a su hijo Eduardo, lo que no fue interpretado como una buena señal por el gobierno de Lula.

Hasta el momento y según medios porteños, confirmaron su presencia los presidentes Luis Lacalle Pou (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Vahagn Khachaturian (Armenia) y Gabriel Boric Font (Chile), además del rey Felipe VI de España y el primer ministro húngaro Viktor Orban. El Reino Unido estará representado por el Ministro encargado de las Américas, el Caribe y los Territorios de Ultramar, David Rutley, e Israel enviará a su Ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen.