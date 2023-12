Martín Menem nombrado Presidente de la Cámara Baja argentina

Los antecedentes políticos de Menem consisten en dos años como diputado provincial de La Rioja

El recién elegido diputado riojano Martín Menem, de La Libertad Avanza, partido del Presidente electo Javier Milei, ha sido nombrado nuevo Presidente de la Cámara Baja de Argentina, sucediendo a Cecilia Moreau, la primera mujer en ocupar este cargo.

Menem es sobrino del ex Presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) e hijo del ex Presidente provisional del Senado Eduardo Menem. Sólo los legisladores de izquierda no respaldaron el nombramiento de Martín Menem, que ahora es tercero en la línea de sucesión detrás de la Vicepresidenta y el Presidente provisional del Senado. Fue uno de los 130 nuevos legisladores que juraron sus cargos este jueves.

Moreau había sido designada cuando Sergio Massa renunció el año pasado para asumir como ministro de Economía con poderes extraordinarios que finalmente resultaron insuficientes para conseguir el máximo sillón ejecutivo de la Casa Rosada frente a Milei. Al dejar su cargo, Moreau expresó su “orgullo por haber sido la primera mujer en presidir la Cámara, en el 40 aniversario de la democracia”.

En su primer discurso, Menem se hizo eco de las palabras de Milei: “Como dijo el presidente electo: 'No hay plata'”, por lo que buscará recortar todos los gastos no esenciales de la Cámara. Su principal tarea consistirá en hacer aprobar cuanto antes un paquete de reformas del Estado, se informó en Buenos Aires.

Nacido el 19 de abril de 1975 en La Rioja, se trasladó a Buenos Aires a los 15 años, ya que su padre fue senador entre 1983 y 2005. Es abogado y se dedicó al negocio de los suplementos dietéticos. “Me metí en política para que no se pongan más trabas al sector privado”, dijo en entrevistas recientes. Ahora se ha convertido en el tercer diputado de fuera de la provincia de Buenos Aires en ocupar la presidencia de la Cámara, tras Rafael Pascual (Ciudad de Buenos Aires - 1999) y Eduardo Fellner (Jujuy - 2007).

Además, las renuncias de Milei y de la vicepresidenta electa Victoria Villarruel a la Cámara fueron aceptadas en la sesión del jueves, que inicialmente fue presidida por el diputado Carlos Heller hasta que se anunció la designación de Menem. Heller fue elegido para la tarea por ser el diputado en ejercicio de mayor edad.

Mientras tanto, en la Cámara Alta, la vicepresidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner (CFK) no aparecía por ningún lado y la senadora Claudia Ledesma Abdala dirigió los procedimientos en su última aparición como presidenta provisional del Senado, donde no se pudo elegir a su sustituto durante la sesión del jueves en la que juraron los 24 nuevos senadores elegidos el 22 de octubre. Según se informó, CFK se encontraba atendiendo sus obligaciones al frente del Poder Ejecutivo debido al viaje del presidente Alberto Fernández a la Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro.