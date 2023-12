Navegación despejada en Canal de Suez tras choque de carguero contra un puente

La navegación por el Canal de Suez no se vio afectada después de que el portacontenedores One Orpheus perdiera el control el miércoles y chocara contra el puente flotante de El-Mansy, según informó la Autoridad del Canal de Suez (ACS) este jueves en El Cairo. Alrededor del 10% del comercio mundial pasa por el Canal de Suez, lo que supone para Egipto unos 8.000 millones de dólares al año.

Según un comunicado del titular de la ACS, Osama Rabie, el paso de otros buques mercantes no se vería afectado en ninguno de los dos sentidos, aunque el tráfico en dirección norte fue derivado temporalmente a un canal de desvío. “La navegación no se verá afectada por esta emergencia”, subrayó Rabie.

Video| Maritime salvage tugboats successful at dealing with the navigational emergency, and ONE ORPHEUS resumes its transit through the Canal#suezcanal pic.twitter.com/n7bvVGCBZ4