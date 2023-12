Con apoyo de BFSAI, mejoran servicio de televisión para las Falklands

No habrá cambios para la emisión de BBC Uno, BBC Dos, ITV, Canal 4 o Sky News.

El Servicio de Difusión de las Fuerzas Armadas británicas y el gobierno de las Islas Falkland informan que a partir del lunes 11 de diciembre estarán reemplazando el Canal Extra de las BFBS por el 'Canal 5' en su servicio a las Falklands para las audiencias civiles. La adición del 'Canal 5' ofrece una amplia gama de programación.

Los cambios a instrumentarse en distintos horarios a partir del lunes 11 de diciembre son.

5:30 am/8am para la audiencia en el Campo (sector rural). No habrá necesidad de hacer cambios a sus aparatos

10:00 am 10:30 am para la audiencia en Stanley. No habrá necesidad de hacer cambios pero si 'Canal 5' no aparece, se hará necesario re escanear los Top Box de sus televisores

6 am/7am, en este horario MiPlayer estará fuera de servicio por hasta 15 minutos y cualquier programa emitido en ese horario, no estará disponible para recuperarlo más tarde. Si se están utilizando alguno de los servicios nombrados anteriormente durante el cambio de ventana y se encuentran con inconvenientes, simplemente reanuden tras los horarios indicados más arriba.

MiPlayer continúa a permitir a los usuarios que miren programas en vivo o en captura posterior, tanto en TV como en radio, en línea sin necesidad de utilizar el Sure Data Allowance.

No habrá cambios para la emisión de BBC Uno, BBC Dos, ITV, Canal 4 o Sky News.

Por último FIG quiere agradecer a BFBS por los cambios introducidos por el equipo de TV de BFBS en el Reino Unido y esperan que el nuevo canal será disfrutado por todos los usuarios en las Islas.

Por apoyo técnico por favor contactar el equipo de BFBS en 32179 o por correo electrónico al service.delivery@bfbs.com. Por más información dirigirse a Gerente alterno, Weir en rweir@sec.gov.fk o teléfono 27040.