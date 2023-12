Petri será el próximo ministro de Defensa argentino

Petri empieza con mal pie, dadas sus diferencias con la vicepresidenta electa Villarruel (I)l

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, confirmó este lunes que había elegido al ex candidato a vicepresidente Luis Petri, de Juntos por el Cambio (JxC), para suceder a Jorge Taiana como ministro de Defensa el 10 de diciembre.

El anuncio no fue bien recibido por muchos libertarios de línea dura, ya que Milei había prometido inicialmente que áreas como seguridad y defensa estarían a cargo de la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. Hija de un veterano de la guerra de 1982, Villarruel es conocida por sus vínculos con las fuerzas armadas, en particular con procesados por crímenes de lesa humanidad en la década de 1970, cuya causa defendió como abogada.

Al final, Seguridad quedó en manos de la ex candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, y Defensa, de su compañero de fórmula. Durante un debate vicepresidencial televisado, Villarruel y Petri intercambiaron golpes verbales y hasta se bloquearon en las redes sociales. De momento, la ayuda del ex presidente Mauricio Macri para ganar la segunda vuelta del 19 de noviembre no le ha salido barata a Milei.

La elección de Petri, abogado de la Unión Cívica Radical (UCR) -partido de la supuestamente desaparecida alianza JxC-, también habría provocado otra ruptura entre Bullrich y Macri, quien hubiera preferido alguna otra figura pero siempre dentro de su propio espacio.

En 2013, Petri fue elegido diputado, donde ejerció dos mandatos hasta 2021. Ideológicamente, es recordado por votar en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (aborto).

También cobró notoriedad por su relación personal con la presentadora de noticias de radio y televisión Cristina Pérez. Tiene un hijo de una relación anterior.

Con la selección de Petri, Milei ha completado los líderes más visibles de su futuro gobierno: los ocho ministros del gabinete y los presidentes de ambas cámaras del Congreso: Martín Menem (Cámara Baja) y Francisco Paoltroni (Senado), ambos de su partido La Libertad Avanza (LLA), pese a las presiones de Macri.