Juanita Castro, hermana de Fidel, muere en Miami a los 90 años

Juanita tuvo que huir de Cuba en los años 60 tras conspirar contra la revolución de su hermano

Tras alzarse contra el régimen comunista de sus hermanos Fidel y Raúl, la líder opositora cubana Juanita Castro falleció este lunes en Miami por causas naturales a los 90 años, confirmó su biógrafa María Antonieta Collins.

“Hoy se nos adelantó en el camino de la vida y la muerte Juanita Castro, mujer excepcional, luchadora incansable por la causa de su Cuba que tanto amó”, escribió Collins en Instagram.

Juanita nació el 6 de mayo de 1933. Estudió comercio en el colegio de monjas Las Ursulinas de La Habana y regresó a su pueblo natal en Birán, actual provincia de Holguín, donde abrió el Cine Juanita. Apoyó la Revolución contra Fulgencio Batista, pero pronto se separó de Fidel por la persecución política a los opositores al régimen comunista.

Juanita Castro se marchó a México en 1964 y más tarde se exilió en Estados Unidos, donde se nacionalizó en 1984. En el sur de Florida desarrolló una vida como empresaria y durante años fue una activista contra el régimen castrista. Incluso colaboró con la CIA bajo el alias “Donna” e hizo planes para derrocar a su hermano. Sus contactos con la CIA comenzaron en junio de 1961, durante un viaje a México para visitar a su hermana Emma. Posteriormente adquirió un apartamento en La Habana donde ocultó a perseguidos políticos y también ayudó a monjas expulsadas de la isla. Tras unirse al grupo opositor Acción Católica Cubana en 1964, Raúl Castro le mostró un expediente con todas sus actividades conspirativas y ella decidió refugiarse en México.

“Sin duda, he sufrido más que el resto el exilio porque a ninguno de los dos lados del estrecho de la Florida me dan tregua y pocos son los que comprenden la paradoja de mi vida”, dijo en sus memorias. “Para los de Cuba, soy una desertora porque me fui y denuncié el régimen vigente. Para muchos en Miami, soy persona 'non grata' porque soy la hermana de Fidel y Raúl” por lo que fue atacada “sin piedad”.

“Su hermana Emma y su extensa familia piden privacidad en este doloroso momento. No habrá entrevistas y según su voluntad, su funeral será privado”, dijo también Collins en redes sociales.

Cuando Fidel murió en 2016, Juanita dijo a Univisión que ambos habían estado “separados por razones políticas durante muchos años”, pero que los sentimientos y los lazos familiares se habían mantenido “con mucho dolor” de su parte.

Ángel Castro Argiz y Lina Ruz tuvieron siete hijos: Angelita (1923), Ramón (1924), Fidel (1926), Raúl (1931), Juanita (1933), Emma (1935) y Agustina (1938).