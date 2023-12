Milei confirma que Bullrich será su ministra de Seguridad

La titular del PRO y ex candidata presidencial ocupó ese cargo durante el gobierno de Macri

La Oficina del Presidente Electo de Argentina (@OPEArg) confirmó este viernes que Patricia Bullrich volverá a su cargo como ministra de Seguridad una vez que Javier Milei sea juramentado el 10 de diciembre.

La presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO) del ex presidente Mauricio Macri ocupó ese cargo entre 2015 y 2019. En las elecciones del 22 de octubre no logró pasar a la segunda vuelta del 19 de noviembre por lo que tanto ella como Macri anunciaron que apoyarían la candidatura de Milei contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Agradezco al presidente electo @JMilei por la oportunidad brindada de volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”, dijo Bullrich en redes sociales.

Además, se anunció que el ex ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema Rodolfo Barra estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Este nombramiento desató polémica dado el pasado filonazi de Barra.

“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que la sociedad nos demanda y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El verdadero cambio es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, pareja para todos y sin privilegios”, agregó la futura Ministra.

En tanto, el flamante diputado riojano Martín Menem fue elegido por Milei para presidir la Cámara baja, lo que lo pondría en línea de sucesión en la Casa Rosada en caso de vacancia detrás de la futura vicepresidenta Victoria Villarruel y de quien resulte electo titular provisional del Senado.

Menem es hijo del ex senador Eduardo Menem -ex presidente provisional de la Cámara alta- y sobrino del dos veces mandatario Carlos Saúl Menem (1989-1999). La decisión de Milei pone fin así a las especulaciones que apuntaban a que la Cámara baja iba a ser encabezada por el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, quien en octubre se postuló para la Vicepresidencia detrás del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

También el viernes se rumoreó en Buenos Aires que el futuro ministro de Defensa de Milei será Luis Petri, compañero de fórmula de Bullrich, lo que alimenta las dudas sobre quién ganó realmente las elecciones. Aunque Milei sea el hombre que jure el cargo, su equipo de gobierno replica en alto porcentaje el de los años de Macri y se teme que los resultados que se obtengan no sean, por tanto, muy diferentes. El apoyo de Macri parece no haber sido sin costos.

Mientras tanto, el Foro Argentino contra el Antisemitismo rechazó la designación de Barra por “sus antecedentes cercanos al nazismo” y pidió a Milei -que abraza la fe judía- que reconsidere su elección.

“Consideramos esta elección como una afrenta directa al espíritu democrático y pluralista de nuestro país. Es inadmisible que una persona con antecedentes vinculados al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencias cercanas al nazismo, sea designada para un cargo de tanta relevancia en nuestro país”, señaló el foro en un comunicado.

“Un nuevo gobierno no puede iniciar su gestión con individuos que han profesado el antisemitismo o cualquier forma de discurso de odio en sus filas”, prosiguió.

“Instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para rectificar este lamentable error y asegurar que los principios democráticos y la inclusión prevalezcan en la administración pública”, añadió la organización.