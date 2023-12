Falklands: Legisladores británicos de visita adelantan apoyo a mejorar condiciones del Brexit

Seis integrantes del parlamento británico, aprovechando el receso boreal e invitaciones del gobierno de las Falklands estuvieron en las Islas donde se entrevistaron con autoridades electas, del gobierno, sector privado, miembros del Parlamento Juvenil de las Islas y adelantaron iniciativas para hacer más fluido y menos oneroso el comercio con la Unión Europea, sobre todo en materia de productos de la pesca.

Los legisladores visitantes fueron, Paul Bristow MP, de Peterborough (Conservador); Pauline Latham OBE de Mid Derbyshire, también conservadora; Stephen Morgan MP, Laborista representante de Portsmouth South; Lord Purvis de Tweed, Liberal Demócrata de Escocia; el conservador Alexander Stafford de Rother Valley, y Sir Bill Wiggin, también conservador y representante de North Herefordshire.

En el encuentro con los miembros del Parlamento Juvenil de las Falklands los visitantes explicaron sus tareas, biografías y áreas de interés. También se comprometieron a establecer vínculos con los parlamentos juveniles de Portsmouth y de Escocia.

Valuable conversations tonight with the elected members of the Falkland Islands Legislative Assembly.



