Hamas libera primera tanda de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos

Danielle y Emilia tienen familiares en Argentina pero no son ciudadanas del país sudamericano

La organización terrorista Hamás entregó este viernes a 13 rehenes de los más de 200 secuestrados en Israel en la incursión del 7 de octubre. La medida se llevó a cabo durante un alto el fuego de cuatro días que también permitió la liberación de 39 palestinos que cumplían penas de prisión. Se esperan más canjes en los próximos días.

El grupo islamista también puso en libertad a 12 tailandeses, según confirmó el primer ministro tailandés, Srettha Thavisin. “He recibido confirmación de nuestro equipo de seguridad nacional y del Ministerio de Asuntos Exteriores de que 12 rehenes tailandeses han sido liberados. Nuestro personal de RTE está de camino para recibirlos”, dijo en redes sociales.

El director del Servicio de Información del Estado egipcio, Diaa Rashwan, declaró que “los intensos esfuerzos egipcios han dado como resultado la liberación de doce ciudadanos tailandeses, además de trece israelíes, entre ellos niños y mujeres, retenidos por el movimiento Hamás.”

La liberación de los tailandeses, todos ellos hombres, no estaba relacionada con las negociaciones de la tregua y se produjo tras un proceso separado de conversaciones con Hamás mediadas por Egipto y Qatar.

Hamás entregó a los 13 rehenes israelíes desde Gaza a través de Egipto al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). “El profundo dolor que sienten los familiares separados de sus seres queridos es indescriptible. Nos alivia saber que algunos se reunirán tras una larga agonía”, dijo Fabrizio Carboni, de la delegación del CICR para Oriente Próximo y Oriente Medio.

Según los términos de la tregua de cuatro días entre Israel y Hamás, 50 mujeres y niños rehenes serán liberados en cuatro días, a cambio de 150 mujeres y niños palestinos entre los miles alojados en cárceles israelíes. Israel dijo que la tregua podría ampliarse si se liberan más rehenes a un ritmo de 10 al día.

Un total de 39 mujeres y niños en cárceles israelíes fueron liberados como parte del acuerdo entre Israel y Hamás, según informó el viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí en un comunicado publicado en X.

Entre los rehenes liberados por Hamás se encuentran una madre y su hija con familiares en Argentina: Danielle Aloni (45) y su hija Emilia (6). Según datos de Facebook, Danielle “es una madre soltera dedicada a Emilia, de 6 años, una niña vivaz, curiosa y encantadora” que “disfruta de las aventuras madre-hija, disfrazarse, cocinar y armar rompecabezas”. La Embajada de Israel en Argentina dijo a Télam que “no son argentinas”, pero tienen familiares en el país.

En un mensaje enviado desde el cautiverio como prueba de vida, Aloni se dirigió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: “Pagamos por su fracaso político, de seguridad y militar. No había ejército, no había nadie. Nadie nos protegió. Ahora somos prisioneros aquí... mientras no haya condiciones, nos matarán. ¿Quieres que nos maten a todos? ¿No es suficiente que hayan matado a ciudadanos israelíes? Liberen a sus ciudadanos y prisioneros ahora. Libérenos: ¡ahora, ahora, ahora!”.

En declaraciones a la televisión israelí, el padre de Danielle, Ramos Aloni, dijo a la agencia de noticias ANSA que se sentían aliviados al saber que “está viva y que hemos podido verla porque hasta hoy no se conocían detalles verificados sobre ella”.

“Los rehenes liberados fueron sometidos a un primer chequeo médico en territorio israelí. Seguirán siendo acompañados por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en su camino a hospitales israelíes, donde se reunirán con sus familias”, dijo un portavoz militar.

Se trata de la primera tanda de un total de 50 rehenes que serán liberados en los próximos cuatro días, a cambio de 150 palestinos.