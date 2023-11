¿Quién elige el próximo gabinete de Argentina? Al parecer, no Milei

La ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que quedó tercera en las elecciones del 22 de octubre, volvería a encabezar el Ministerio de Seguridad, cargo que ocupó con Macri (2015-2019)

El ex presidente Mauricio Macri se está cobrando el aporte de su partido Propuesta Republicana (PRO) para que Javier Milei ganara la segunda vuelta del domingo pasado contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y dos de los miembros más destacados del gabinete del próximo gobierno serán de filiación macrista, se informó el jueves en Buenos Aires.

La ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que quedó tercera en las elecciones del 22 de octubre, volvería a encabezar el Ministerio de Seguridad, cargo que ocupó con Macri (2015-2019), mientras que el ex presidente del Banco Central (BCRA) Luis “Toto” Caputo será ministro de Economía.

Caputo, amigo íntimo de Macri, le pidió a Milei que diera marcha atrás en su elección del titular del BCRA, Emilio Ocampo, y designe en su lugar al economista Demian Reidel.

Aunque la “Oficina del Presidente Electo” ha insistido en que Milei no anunciaría los miembros de su gabinete hasta la toma de posesión del 10 de diciembre, el nombre de Caputo quedó claro después de que se reuniera con Nicolás Posse, quien se sabe que será el próximo Jefe de Gabinete.

También contribuirá a conformar el equipo de Milei el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, otro de los contendientes en las elecciones del 22 de octubre que no pasó a la segunda vuelta. El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, economista de 62 años, ha sido elegido para dirigir la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) en lugar de Carolina Píparo, que había sido anunciada para el cargo por el partido de Milei, La Libertad Avanza.

El secretario de Transporte de Córdoba, Franco Mogetta, será promovido al mismo cargo a nivel nacional el 10 de diciembre para ocuparse de temas delicados como la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y los subsidios a las tarifas de buses y subterráneos, además de la red ferroviaria del país y Aerolíneas Argentinas.

Mogetta se reunió el jueves con las actuales autoridades y con el futuro ministro de Infraestructura, Gustavo Ferraro.

En este escenario, con Macri y otros ejerciendo influencia dentro de su futuro gobierno, Milei suspendió su viaje “espiritual” a Estados Unidos y dijo que irá a Israel después de asumir. También dejó entrever que visitaría al Papa Francisco de ser posible.

Su gira como Jefe de Estado también incluiría una reunión con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para explicarle “cómo se enderezarán las cuentas públicas”, dijo Milei.

“Nuestra voluntad y convicción de hacerlo y para que nos sigan acompañando durante la transición hasta que logremos recuperarnos”, añadió.

“Dije que estoy alineado con Estados Unidos y con Israel. Y también señalé que no promoveré relaciones con aquellos regímenes que sean autocráticos, comunistas, o que no respeten la paz, o que no tengan democracias liberales. Pero otra cosa que dije es que los individuos y las empresas tienen total libertad para comerciar con quien quieran, y el Estado no tiene por qué interferir en ello”, insistió Milei.