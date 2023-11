Nuevo presidente de Ecuador juramentado

Daniel Noboa, de 35 años, juró este jueves como nuevo presidente de Ecuador durante una ceremonia en el Palacio Legislativo de Quito. Estará al frente de este país durante 18 meses para completar el mandato que dejó inconcluso Guillermo Lasso, quien activó el llamado mecanismo de “muerte cruzada” para evitar el juicio político y convocó a elecciones anticipadas. Durante la ceremonia, la compañera de fórmula de Noboa, Verónica Abad, fue juramentada como Vicepresidenta.

“La tarea es dura y difícil”, dijo Noboa, quien se comprometió a no caer presa de la dinámica de polarización a la que el país se ha “acostumbrado”. Noboa asistió al evento junto a su esposa y sus dos hijos.

El presidente del Congreso, Henry Kronfle, colocó la banda presidencial al nuevo jefe de Estado, el más joven en ocupar este cargo en Ecuador.

En sus últimas palabras en el cargo, Lasso dijo: “Cumplo con mi deber de trabajar hasta el último día de gobierno. Me retiro por la puerta grande de Carondelet, la puerta de la democracia”.

“Hoy empieza el Nuevo Ecuador. Estamos listos para este nuevo reto, para trabajar por el bienestar del país y para restablecer la paz de las familias ecuatorianas. Por el bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades, el resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes, que quienes ven a la política como una realidad de extremos y revanchismos no tendrán el apoyo popular”, dijo Noboa.

“Creo en un Estado cuyo primer objetivo es reducir la violencia y hacer del progreso un hábito. Más allá de todos los desafíos que tenemos, creo en el Ecuador, en el cambio y en su futuro. Muchos creen que juventud es sinónimo de ingenuidad, para mí, es sinónimo de fortaleza, fortaleza para superar los retos que se nos imponen porque eso es lo que necesita el Ecuador”, agregó.

“Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción como lo son la mayoría de ecuatorianos, que lo único que piden es una oportunidad. Soy un hombre libre, sin prejuicios y políticamente diferente para muchos, pero esto es Ecuador: joven, libre, diverso y emprendedor. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado diferente, por eso los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador”, subrayó.

A la posesión de Noboa asistieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los vicepresidentes Geraldo Alckmin (Brasil) y Renato Florentino Pineda (Honduras).