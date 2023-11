Solicitan amparo judicial contra Roger Waters en Chile

Waters se ha enfrentado a múltiples impedimentos en su gira sudamericana

La Comunidad Judía de Chile presentó el miércoles una solicitud de protección judicial contra el cantante pop británico Roger Waters, fundador de la banda Pink Floyd, se informó en Santiago.

El Comité Representativo de Entidades Judías de Chile clonó una medida similar emprendida días atrás en Buenos Aires por la comunidad judía local, solicitando que se prohíba a Waters y a la empresa detrás de su actuación cualquier comentario “judeofóbico”, incluyendo el uso de ciertos elementos del espectáculo considerados de carácter antisemita.

La organización presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la productora DG Medios y el músico inglés, que actuará este fin de semana en Chile, para que “se le prohíba utilizar elementos o emitir comentarios que inciten al odio y al antisemitismo en su concierto”, se informó en la capital chilena.

Los conciertos de Waters están programados para los días 25 y 26 de noviembre en el Estadio Monumental.

“Siguiendo el historial de incitación al odio antisemita del señor Waters, que le ha valido sanciones en diversos países del mundo, la CJCh busca que se le prohíba utilizar elementos o emitir comentarios que inciten al odio y al antisemitismo en su concierto. También busca que el productor realice todas las acciones necesarias para evitar que los hechos antes mencionados ocurran. Cuidemos a nuestro país de los discursos de odio, construir una sociedad sana y sin violencia depende de todos nosotros”, dijo la comunidad judía en un comunicado.

“No nos interesa que deje de cantar, sino que sus conciertos no sean una incitación al odio, que no llame a la violencia, que no utilice elementos antisemitas. En eso consistirán nuestras acciones”, explicó la líder de la Comunidad Judía, Ariela Agosín.

Entre los elementos del espectáculo que han sido cuestionados se encuentra un cerdo volador inflable con símbolos como la estrella de David.

Waters se ha enfrentado a múltiples impedimentos en su gira sudamericana, ya que muchos hoteles han cancelado sus reservas por su postura política extremista. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) intentó que se cancelaran las actuaciones del músico en el estadio Monumental de River, en Buenos Aires, lo que no fue concedido, aunque se ordenó a Waters que se abstuviera de realizar actos o expresiones antisemitas o discriminatorias.

El ex líder de Pink Floyd ha comparado a Israel con el régimen nazi y en 2011 se pronunció a favor del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel.