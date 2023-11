Ministro de Agricultura paraguayo duda del cambio climático

“Tengo mis dudas de que el cambio climático sea real”, dijo Giménez en una entrevista radiofónica

El ministro de Agricultura de Paraguay, Carlos Giménez, dijo este miércoles que dudaba seriamente de que existiera el cambio climático. “Siempre hubo sequías e inundaciones en Paraguay”, señaló en una entrevista radial en Asunción.

“Desde que tengo uso de razón, siempre hemos tenido esa situación, hay épocas en que las lluvias son oportunas y otras en que no, no hay que tomarlo como un cambio climático”, agregó durante su aparición en la 1080 AM.

“Tengo mis dudas de que el cambio climático sea real”, insistió el funcionario a pesar de las constantes inundaciones, sequías extremas y hasta tornados en el país.

“Estoy de acuerdo en que se hable de calentamiento global, pero con el cambio climático, para mí, son cosas completamente distintas”, agregó.

En opinión de Giménez, el calentamiento global se debe al uso de vehículos y a las emisiones de carbono. Dijo asimismo que analizaría los requisitos medioambientales de la Unión Europea para la producción en Paraguay.

También puso en duda el cambio climático esta semana una convención repleta de científicos de renombre celebrada en Baltimore (Maryland), entre ellos el premio Nobel de Física John Clauser, quien sostuvo el martes que todo el asunto era un engaño perpetrado por una “conspiración global” que incluye a las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y muchos líderes de la Iglesia católica. Clauser recibió el galardón por sus experimentos pioneros con partículas de luz en la década de 1970.

“No hay crisis climática”, afirmaron en oposición al amplio consenso existente en la comunidad científica, donde se cree que Clauser, ahora de 80 años, utiliza su estatura para engañar al público sobre una emergencia planetaria. Según Clauser, el escepticismo es una parte fundamental del proceso científico.

“Había un consenso abrumador de que estaba haciendo algo sin sentido” en la década de 1970″, dijo tras la rueda de prensa. “Tuvieron que pasar 50 años para que mi trabajo ganara el premio: ese es el tiempo que tardan en cambiar las opiniones”, insistió Clauser.

El acto del martes fue organizado por la Coalición Depósito de Fe, un grupo que reúne a más de una docena de organizaciones católicas y sostiene que “hay que denunciar y desenmascarar a quienes apoyan la agenda climática anti-Dios y anti-familia”. Clauser, que es ateo, tuvo que ser persuadido para aceptar el papel de orador principal, según reconoció un portavoz de la coalición.

“Aunque pueda irritar a mucha gente, mi mensaje es que el planeta no está en peligro”, dijo Clauser en la sala de conferencias de un hotel, así como a una audiencia en línea. “Me considero un negacionista del clima”, añadió.

Hay abundantes pruebas científicas del cambio en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos. No es que antes no existieran, coinciden los científicos.