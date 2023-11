Milei y Alberto Fernández se reúnen durante dos horas y media

“Lo que hablé con él queda entre él y yo”, dijo Fernández en una entrevista posterior a la reunión

El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió finalmente este martes con su sucesor electo, el libertario Javier Milei, para dar inicio oficial a la transición hacia la asunción del 10 de diciembre.

“El encuentro tuvo lugar en la residencia presidencial de Olivos para iniciar el proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno”, escribió en redes sociales la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

Fernández y Milei conversaron durante dos horas y media en un encuentro “cordial, respetuoso e institucional” en el que repasaron “temas de Estado y de la agenda internacional” para que comiencen a trabajar los equipos de enlace en todas las áreas. En la reunión se acordó que el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y Nicolás Posse, anunciado el lunes como próximo jefe de Gabinete de Milei, coordinen la transición en todas las áreas.

Tras la reunión, Fernández dijo al canal colombiano NTN24 que no se sentía “responsable de la derrota” de Unión por la Patria. “Nuestro espacio debe replantearse cosas”, consideró. “Es evidente que no hemos logrado sintonizar con mucha gente, porque este es un Gobierno que ha pasado por cuatro años de muchos problemas. Llamo a la reflexión, no busco culpables”.

Sobre Milei, Fernández admitió que “no comparto muchos de sus puntos de vista, pero si a él le va bien, a la Argentina le va bien, y no quiero ser un obstáculo.” De todos modos, “lo que hablé con él queda entre él y yo”, agregó.

La “Oficina del Presidente Electo” de Milei dijo en la cuenta @OPEArg en X que “Esta mañana el Presidente Electo Javier Milei se reunió con Alberto Fernández, actual Presidente de la República. Desde entonces, los equipos técnicos están iniciando conversaciones con todas las áreas del Gabinete Nacional para emprender una transición ordenada y responsable”.

También se informó que Milei conversó con el Papa Francisco, quien prometió enviarle un rosario bendecido como regalo de asunción y dijo que espera su visita muy pronto. “Nos complace informar que Su Santidad, el Papa Francisco, se comunicó con nuestro futuro presidente para felicitarlo y expresarle sus deseos de unión y progreso para nuestro país. Javier Milei agradeció las palabras del Sumo Pontífice, quien se comprometió a enviarle un rosario bendecido como regalo de investidura. Esperamos recibir muy pronto su visita”, publicó la cuenta.

También el martes, Milei se reunió con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, para tratar la designación de los próximos ministros de Seguridad y Defensa. Asimismo, se reunió con el ex presidente Mauricio Macri, cuyo partido PRO respaldó el sprint final del Libertario antes de la segunda vuelta electoral y se dice que se siente con derecho a elegir a algunos de los próximos miembros del gabinete.

Al comentar su vida después del 10 de diciembre, Fernández se ve en Europa: “Probablemente viaje a España porque tengo algunas ofertas de universidades de allí. Probablemente aproveche para tomarme un tiempo y dejar trabajar al nuevo presidente”.