Argentina: el dólar “blue” rebota y se acerca a máximos históricos

Para la liquidación de exportaciones se utilizó una cotización promedio de AR$ 620

El dólar “blue” (eufemismo para “mercado negro”) subió AR$ 125 este martes en el primer día hábil tras la segunda vuelta presidencial del domingo y volvió a perforar la barrera psicológica de los AR$ 1.000 al alza, cerrando a AR$ 1,025 / 1,075 (compra / venta), acercándose así a su máximo histórico de AR$ 1.100 para una brecha de 202% con la cotización oficial.

En lo que va de 2023, el dólar blue subió AR$ 729 luego de cerrar 2022 en AR$ 346 tras aumentar sólo AR$ 138 (+66,4%) el año anterior.

El dólar oficial cotizó a AR$ 351,55 / 371,55 (compra / venta) en promedio en los principales bancos del país.

En este escenario, el Banco Central (BCRA) compró US$ 1 millón el 17 de noviembre para un saldo positivo de US$ 1.050 millones. Desde el 14 de agosto, las compras superaron los US$ 1.850 millones.

En tanto, la cotización aplicada a transacciones con tarjeta de crédito en el exterior -que incluyen un recargo del 30% por el Impuesto PAIS más un anticipo del 45% sobre el impuesto a las ganancias y otro 25% para operaciones superiores a US$ 300 dentro del mismo mes- cerró en AR$ 747,42.

Los contratos de futuros que cierran en diciembre treparon a AR$ 873, que es el valor que el mercado estima tendrá el dólar oficial a fin de año. Para fines de enero, se estima en AR$ 991.

El Gobierno también flexibilizó la liquidación de exportaciones, lo que resultó en una cotización cambiaria promedio de AR$ 620, se informó.