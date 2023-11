Milei: Hoy empieza la reconstrucción de Argentina

“Sabemos que hay gente que se va a resistir”, admitió Milei

Al aceptar su victoria y el desafío por delante, el presidente electo Javier Milei, de La Libertad Avanza, dijo el domingo que “hoy comienza la reconstrucción de la Argentina”, luego de que Sergio Massa, de la oficialista Unión por la Patria (UP), reconociera su derrota en la segunda vuelta.

En su discurso, Milei agradeció al ex presidente Mauricio Macri y a la ex aspirante Patricia Bullrich, quien quedó en el camino tras las elecciones generales del 22 de octubre. También habló de “una noche histórica” y expresó su gratitud al “equipo de campaña que me acompaña desde hace dos años para lograr un presidente liberal libertario”.

Milei subrayó que la decisión de Macri y Bullrich de respaldarlo “desinteresadamente” fue “un acto de grandeza nunca visto en la historia argentina”, porque “pusieron el cuerpo para defender el cambio que necesita la Argentina”, y proveyeron a la fuerza política de Milei de una red de fiscalizadores de mesas que “cuidaron los votos” para evitar cualquier fraude.

“Comienza el fin de la decadencia argentina y empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia”, agregó Milei. “Se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente y se termina la idea de que el Estado es un botín a repartir”.

Sobre los cambios a introducir, Milei dijo que “no hay lugar para gradualismos” ni “medias tintas”, que es lo que al final le costó su reelección a Macri, permitiendo el regreso del kirchnerismo al poder.

Milei también aseguró que su Gobierno cumplirá “a rajatabla con los compromisos asumidos”.

“El modelo de decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Todos los que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos, vengan de donde vengan. No hay lugar para los violentos, para los que violan la ley para defender sus privilegios, seremos implacables. No hay lugar para gradualismos, para tibiezas, no hay lugar para medias tintas”, enfatizó Milei.

“Mañana a primera hora” comenzaremos “a trabajar para que el 10 de diciembre podamos llevar las soluciones que los argentinos necesitan”, insistió el presidente electo.

“Es una noche histórica, en la que se termina una forma de hacer política y comienza otra”, anunció al tiempo que auguró que “a pesar de los enormes problemas que tenemos, la Argentina tiene futuro, pero existe si es liberal”.

“Al mismo tiempo, quiero decirles a todos los argentinos que todos los que quieran sumarse a la nueva Argentina son bienvenidos. Esto será necesario para que el país se ponga de pie y se convierta en una potencia”, subrayó también Milei. “Sabemos que hay gente que se va a resistir, a todos esos: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Comentando la victoria de Milei en X entre cientos de celebridades y líderes mundiales, el multimillonario Elon Musk, dueño de la plataforma social, publicó que “La prosperidad está por delante para Argentina.”

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro escribió: “Felicitaciones al pueblo argentino por su victoria con @JMilei. La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica. Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros.”

Y la embajadora británica en Buenos Aires Kristy Hayes expresó sus “Felicitaciones al presidente electo @JMilei por la victoria y a todo el pueblo argentino por haber ejercido sus derechos democráticos de manera ejemplar. Estamos dispuestos a trabajar junto a su gobierno en el fortalecimiento de la relación entre el Reino Unido y Argentina.”

Desde el retorno de la democracia y en términos de porcentajes, Milei se convirtió en el candidato más votado de la historia, aunque con diferentes sistemas. En algunos casos, no fue necesaria una segunda vuelta y en otros, antes de 1994, ni siquiera se había introducido en la Constitución.

No obstante, los porcentajes son los siguientes: Javier Milei (2023 - 55,7%), Cristina Fernández de Kirchner (2011 - 54,1%), Raúl Alfonsín (1983 - 51,7%), Mauricio Macri (2015 - 51,3%), Carlos Menem (1995 - 49. 9%), Fernando de la Rúa (1999 - 48,4%), Alberto Fernández (2019 - 48,2%), Carlos Menem (1989 - 47,5%), Cristina Fernández de Kirchner (2007 - 45,3%), Néstor Kirchner (2003 - 22,2%). Sin embargo, ninguno de ellos estuvo cerca de superar el 61,86% de Juan Domingo Perón en 1973.