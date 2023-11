Alberto Fernández se reúne con Milei para iniciar la transición

Sin un ministro de Economía en funciones, ¿quién dirigirá las finanzas del país durante la transición? Milei y Fernández necesitan, en principio, responder eso

A pesar del feriado nacional del 20 de noviembre en Argentina, se espera que el presidente Alberto Ferfnández se presente a trabajar este lunes y mantenga su primera reunión con el mandatario electo Javier Milei para ultimar los detalles de la transición hacia el 10 de diciembre. “Confío en que mañana podamos empezar a trabajar con Milei para garantizar una transición ordenada”, escribió Fernández en redes sociales. Aún no se determinó si el encuentro será en Casa Rosada, en la residencia presidencial de Olivos o en otro lugar.

Fernández felicitó a Milei y aseguró que “el pueblo ha expresado su voluntad. Soy un hombre de la democracia y nada valoro más que el veredicto popular.” También agradeció al ahora ex ministro de Economía, Sergio Massa, y al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, por su esfuerzo en favor del oficialista Unión por la Patria “con la enorme fuerza de la militancia, su gran capacidad y amor por la patria han hecho que gran parte del país los haya acompañado”.

“El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinos y argentinas fueron a votar y definieron el destino del país para los próximos 4 años”, dijo en redes sociales Fernández, quien se comprometió a seguir “trabajando para fortalecer la democracia y las instituciones de la república, en unidad con todos los sectores que integran el movimiento nacional que luchará siempre por una patria justa, libre y soberana”.

A pesar de las garantías de Fernández, lo que ocurra con la economía argentina entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre sigue siendo un misterio sin que haya ni siquiera un ministro en funciones. Massa dijo que sería responsabilidad del presidente electo, pero Milei replicó que “que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato, el 10 de diciembre”.

Por lo tanto, se espera que tiemble el tipo de cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense, con su consecuente traslado a los precios de venta al público en un país al borde de la hiperinflación. El llamado “dólar criptomoneda” (que cotizó mientras se desarrollaban las elecciones) ya alcanzó los AR$ 1.300 y nadie sabe hasta dónde podrían llegar las otras versiones no virtuales el martes, primer día hábil de la semana. Analistas locales temen que algunos productos vinculados al comercio exterior no se negocien hasta el 10 de diciembre, en medio de la creciente incertidumbre.

De cara al futuro y con el kirchnerismo como mascarón de proa de la derrota, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff -quizá con el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, y algunos más- se quedará casi solo para capear la ola libertaria. Algunos peronistas creen que dependerá de ellos renovar el movimiento, mientras que otros se inclinan más por considerar que el peronismo (y el kirchnerismo) están muertos y que necesariamente surgirán nuevas fuerzas políticas populares.

Mientras tanto, la coalición opositora Juntos por el Cambio ya se ha roto tras las elecciones del 22 de octubre, cuando Mauricio Macri y Patricia Bullrich se alinearon con Milei y Horacio Rodríguez Larreta y

María Eugenia Vidal apoyaron a Massa. Larreta afirma que sigue perteneciendo a JxC, pero después del 10 de diciembre se quedará sin empleo como alcalde de Buenos Aires.

En este escenario, ¿cuánto durará el aura de Milei? Después de todo, llega con una cohorte de ex funcionarios vinculados a la gestión del ex presidente Macri, quien ni siquiera llegó a segunda vuelta contra Fernández en su intento de reelección en 2019. Milei dijo el domingo que no había lugar para el gradualismo, una política por la que Macri fue responsabilizado políticamente.

Ya trascendió en Buenos Aires que Milei nombraría a Diana Mondino como canciller, a Guillermo Francos en Interior y a Sandra Pettovello en Capital Humano, un nuevo ministerio que se hará cargo de Trabajo, Previsión Social y Salud, entre otras competencias, y a Guillermo Ferraro en Infraestructura.

Si bien Milei admitió que le gustaría volver a ver a Bullrich al frente de Seguridad, se cree que esa vacante le correspondería cubrirla a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al igual que Defensa.

Además de Seguridad, hay rumores de que los macristas Germán Garavano y Federico Sturzenegger podrían volver a Justicia y Economía, respectivamente. Milei, economista de profesión, viene trabajando junto a Carlos Rodríguez, y Roque Fernández que tienen pasado dentro de la administración del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).