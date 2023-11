Uruguay: anuncian precandidatos a la presidencia

Delgado renunciará a su cargo pero guiará a su sucesor como secretario de Presidencia

Para Cosse, actualmente hay “una crisis de valores”

El secretario de la Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, de la gobernante coalición Multicolor y, en concreto, del movimiento Aire Fresco del Partido Nacionalista (Blanco), anunció este sábado que renunciará a su cargo para centrarse en su candidatura a convertirse en el próximo jefe de Estado de un país donde no está permitida la reelección consecutiva.

También lanzó su candidatura a la Torre Ejecutiva a última hora del viernes en el Cordón Club de la capital la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, del opositor Frente Amplio. Cosse insistió en que su fuerza política es la única “capaz de dar respuestas a la gente”.

“Hoy más que nunca nuestro pueblo necesita respuestas con hechos, no con relatos”, prosiguió en presencia del presidente del FA, Fernando Pereira, y de otros aspirantes a la presidencia como Yamandú Orsi, Mario Bergara y Andrés Lima. El Plenario Nacional de la FA se reunió el sábado en Maldonado para confirmar las cuatro precandidaturas.

“Es un día histórico porque hoy el plenario acaba de proclamar como precandidatos a la presidencia de la República a los compañeros Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Mario Bergara y Andrés Lima”, dijo Pereira, quien agregó que su partido gozaba de “un clima de unidad muy importante”.

“Se podría decir que hoy comienza a configurarse el nuevo gobierno progresista”, subrayó Pereira.

Delgado explicó que, aunque el proceso acaba de comenzar, rescata la misma convicción e ilusión de todos sus proyectos políticos anteriores. “Voy a empezar por el final: sí, voy a aceptar ese reto. Quiero ser el candidato del Partido Nacional, de la coalición de gobierno y quiero ser el próximo presidente de la República”, dijo Delgado en una concentración de militantes del Partido Blanco.

“Gracias a todos por el cariño, por la confianza y por la fe”, prosiguió antes de comprometerse a guiar a su sucesor durante la transición en la Secretaría de la Presidencia.

Delgado subrayó que el presidente Luis Lacalle Pou recibió “un país quebrado” del Frente Amplio y tuvo que reencauzarlo. “Lo que no hicieron fue porque no quisieron, no porque no pudieron”, enfatizó.

Del otro lado, Cosse sostuvo que Lacalle Pou “estaba dispuesto a ganar y sacar al FA pero no a gobernar”. Para Cosse, el presidente en ejercicio “tiene una especialidad de pretextos” para sus falencias: “Cuando no hay respuesta para la gente es culpa de otros”, enfatizó al cuestionar las políticas de salud, seguridad y vivienda del gobierno. Para Cosse, actualmente hay “una crisis de valores”.